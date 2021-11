L'auditori dels Caputxins de Figueres ha estat l'escenari, aquest dijous al vespre, d'un acte poc habitual en un espai d'aquestes característiques, però que coincideix del tot amb el caràcter del personatge. Es tracta de la cerimònia de comiat del restaurador i activista veïnal Uliano Leo Ventresca, mort a l'edat de 54 anys. Familiars, amics i clients de la pizzeria Augustea han volgut oferir-li un darrer homenatge en agraïment a la seva manera de fer, oberta i directa. Nascut a Itàlia, va arrelar a la capital de l'Alt Empordà ja fa anys. Ha estat president de l'Associació de Veïns i Comerciants de la plaça de l'Estació, càrrec des del qual va liderar nombroses accions reivindicatives per aconseguir la millora del barri.

L'homenatge pòstum va ser conduït per Sergi González i va comptar amb la participació del rector de Sant Pere, mossèn Miquel Àngel Ferrés. El comiat va ser gestionat per la Funerària Empordanesa Àltima i va incloure una pantalla audiovisual a l'exterior del recinte per a la gent que no va poder accedir a la sala principal. Uliano Leo Ventresca estava casat amb Concepció Ramada i tenia dos fills. El comiat va comptar amb l'assistència de diversos representants municipals, entre ells l'alcaldessa Agnès Lladó, diversos regidors del consistori i els exalcaldes Marta Felip i Jordi Masquef, qui va dedicar unes paraules al finat. També ho va fer el promotor musical Xavier Pascual, amic personal d'Uliano.