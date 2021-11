Aquest dissabte 6 de novembre s’han programat activitats en contra de l’aeròdrom de Peralada, organitzades per la Plataforma de Veïns Afectats per l’Aeròdrom de Peralada i l’Associació de Veïns i Amics del Carrer Doctor Clos de Peralada. Els organitzadors fan una crida a la participació ciutadana en aquesta "Jornada d'oposició a l'aeròdrom privat de Peralada" , perquè volen emfatitzar el valor del patrimoni natural de l'entorn on s'ubica el projecte de la infraestructura.

De 8 a 10 del matí, es proposa un passeig naturalista pel riu Llobregat d’Empordà, a càrrec de Joan Ventura de la Iaeden-Salvem l’Empordà. El punt de trobada és l’aparcament de Sant Sebastià. De 10 a 2/4 d’11 s’ofereix un esmorzar amb munyida de vaca a càrrec de la Granja Can Magret, al Claustre de Sant Domènec. En aquest entorn, Jordi Cros i Roser Feliu, portaveus de la plataforma, volen explicar com afectaria l’aeròdrom a la població i a les activitats ramaderes més properes a la zona. Els assistents seran obsequiats amb mostres de llet.

Tot seguit, s'ha previst un taula rodona sobre les accions contràries a l’aeròdrom que s'han fet fins ara amb la participació de diputats del Parlament de Catalunya que representen ERC, la CUP i el PSC, membres de la Comissió d'Acció Climàtica.

I el darrer acte, pels volts de la 1 del migdia, és un tast de vins de la DO Empordà, amb l’enòleg David Pujol, i un tast de formatges Km 0.