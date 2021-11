Els regidors no adscrits de l’Ajuntament de Figueres, Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández, han plantejat formalment al govern municipal que s’ubiqui una subseu de la Guàrdia Urbana al barri de l’Estació. Arbolí, Albert i Fernández proposen que l’equipament se situï al local de propietat municipal que al llarg de l’any vinent, segons ja ha anunciat el govern, deixarà lliure el menjador social, situat a la plaça de Sant Vicenç de Paul. Segons informen els regidors, la iniciativa ja ha estat plantejada al govern municipal i forma part del pla que el grup no adscrit està desenvolupant, a través de la negociació dels pressupostos de 2022, per modernitzar la Guàrdia Urbana, dotar-la de més recursos i adaptar-la a les noves necessitats.

El regidor Carles Arbolí explica que “la realitat social de la ciutat i el progressiu increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana ens permeten prendre iniciatives per implantar subseus de la Guàrdia Urbana en diferents barris de la ciutat”. Amb aquesta iniciativa, segons Arbolí, “es compleix el triple objectiu d’aproximar de forma real la policia a la ciutadania, transmetre una major sensació de seguretat als veïns i comerciants i alliberar espai funcional de la seu principal de la Guàrdia Urbana per incorporar-hi futurs serveis”.

Aquesta primera fase del procés de descentralització consistiria inicialment en ubicar els serveis administratius i de policia administrativa (agents uniformats) a la nova subseu del barri de l’Estació, la qual cosa garantiria una presència policial permanent a tota la zona, que reduiria "de forma significativa" el temps de resposta en cas de qualsevol incident. A mida que el creixement de la plantilla ho permetés, els regidors consideren que això es podria replicar en altres barris o espais, com el centre comercial o la zona Oest. La mesura, a més, seria compatible amb el desplegament previst de nous serveis de patrullatge a través de la figura dels policies de barri.

“Pensem que el barri de l’Estació és el lloc ideal perquè el cost d’implantar-hi la subseu és molt baix ja que aviat quedarà alliberat un local municipal, a banda de ser un barri molt poblat i amb una problemàtica vinculada a l’incivisme, l’ordre públic i la petita delinqüència que el converteix en la zona idònia per començar el procés de descentralització de la Guàrdia Urbana”, manifesta el regidor Arbolí. I afegeix que “aquesta proposta la fem per construir i sumar i, per tant, estem oberts a treballar-la amb el govern municipal perquè sigui encara millor i, sobretot, garantir-ne la seva viabilitat”.