L’Ajuntament de l’Escala ha iniciat els treballs de tancament perimetral de la zona de lleure del Camp dels Pilans, que ha d’estar completada dins d’aquest novembre. L‘objectiu és que aquesta gran zona de lleure, tingui una regulació d’ús i un horari d’obertura i tancament per minimitzar les molèsties als veïns, de la mateixa manera que ho tenen espais com la plaça Catalunya o el parc de l’entorn de l’escola l’Esculapi. Així, hi haurà una tanca perimetral permeable a nivell visual i tres portes d’accés que es tancaran en horari nocturn.

«Tal com s’ha fet en altres espais de lleure, s’ha considerat que cal fer una regulació de l’ús i que les normes del què es pot fer i quan es pot fer quedin clarament especificades als accessos», remarca el regidor d’Urbanisme, Josep Bofill.