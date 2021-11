L’Espai Jove l’Esbotzada de l’Escala arriba al seu cinquè aniversari i, per celebrar-ho, l’àrea de Joventut ha organitzat la jornada «Joves for future. Compartir és viure», que es farà el dia 13 de novembre, amb nombroses activitats previstes, des de xerrades i tallers, a activitats de lleure i concerts.

La jornada començarà a dos quarts de deu del matí amb una taula de debat presentada per l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, i el director general de Joventut de la Generalitat, Àlex Sastre. Hi participaran representants de l’àrea de Joventut, dels serveis territorials de Joventut, del Consell Comarcal i joves del municipi.

Després està prevista la inauguració d’una exposició sobre els «5 anys de l’Esbotzada» i una xerrada sobre «Cooperació responsable», a càrrec d’Alguer Miguel i Oriol Treserra. La jornada del matí s’acabarà amb un concert del grup Bandidos Perversiones.

Havent dinat, reprendran la programació amb activitats familiars de lleure i tallers. Més tard, hi haurà espais de debat i reflexió entre joves sobre l’afectació de la Covid-19 a les seves vides, a càrrec de la Fundació Ferrer i Guardia i amb la col·laboració de Ràdio l’Escala i Ràdio Vilafant. Finalment, es tancarà la jornada al vespre, amb un concert amb el grup Ginestà (es poden comprar les entrades al web www.portalblau.cat). Per a tota la resta d’activitats, cal fer reserva prèvia a inscripcions.lescala.cat.

«Estem molt satisfets de com ha quedat la jornada, creiem que no és enfocada a l’àmbit festiu i que sempre caracteritza als joves, és una jornada reflexiva i de debat que vol fer veure la importància d’aquests en el món actual. Esperem que tingui una gran acceptació i participació per part de tots els joves de la comarca i de la província», diu el regidor de Joventut, Marc Frigola.