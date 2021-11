El grup municipal de Junts per Figueres (JxF) presenta al ple municipal de novembre, que es fa aquest dimarts, dues mocions en materia de seguretat. Per una banda, reclama al ple incrementar el nombre d'agents de la policia local destinats a les tasques de patrullatge a peu als carrers, amb presència permanent d'agents específicament durant tota la campanya de Nadal. Es proposa establir també quadrants específics de patrullatge a peu pels carrers de durant la resta de l’any deslliurant-los al màxim de tasques administratives.

En el darrer Ple Municipal, es va fer manifest la preocupació per l'estat de la seguretat a Figueres. Des del grup destaquen com "les estadístiques demostren un empitjorament en la majoria dels índexs, augmentant enguany un 33% els delictes a la ciutat, i un 81% els robatoris amb violència i intimidació, i existeix preocupació en el carrer per la manca de seguretat". En aquest sentit creuen que cal una major presència policial als carrers de la ciutat. Fer les gestions oportunes per augmentar el nombre d'efectius dels Mossos d'Esquadra desplegats i millorar la gestió dels agents de la Guàrdia Urbana a fi i efecte de poder incrementar la seva presència als carrers de la ciutat. També aposten per les patrulles mixtes dels dos cossos policials, "poden ser una bona solució per sumar esforços i millorar la seguretat", declaren.

Subvencions per a les comunitats de veïns

JxF recorda la sensació d'inseguretat a la ciutat i que moltes comunitats ja han començat a planificar l'aplicació d'algunes de les mesures preventives de seguretat que suposen unes inversions entre 3.000 i 10.000 euros, sovint difícils d'assumir en edificis amb pocs veïns o comunitats amb molts pisos buits o ocupats.

Consideren que cal actuar "amb urgència" per facilitar a aquestes comunitats de veïns l'accés a un pla d'ajuts en forma de subvencions per a la instal·lació de sistemes de seguretat com portes blindades, alarmes, sistemes de control d'accés o càmeres de seguretat als accessos dels edificis.

El grup municipal recorda que el setembre de 2020, el Ple de l'Ajuntament de Figueres ja va aprovar per àmplia majoria una moció del grup municipal de Junts per Figueres per reclamar mesures contra les ocupacions il·legals, amb un document que proposava la creació d'un servei municipal d'Emergència Habitacional; el compromís de l'Ajuntament a redactar un Pla integral d'actuació específic; garantir les condicions de seguretat i salubritat dels immobles; fomentar la rehabilitació d'habitatges, sancionar els grans tenidors amb pisos buits; promoure l'ampliació del parc públic habitacional i instar el Congrés dels diputats a impulsar els canvis legislatius pertinents per agilitzar el procés de desallotjament.

El març del 2016, l'Ajuntament de Figueres va presentar la campanya "Comunitats cíviques, comunitats segures" amb l'objectiu d'informar a les comunitats de veïns sobre les actuacions de prevenció de situacions conflictives com intents d'ocupació il·legal de pisos buits, robatoris a domicilis o frau de subministraments bàsics.

Entre els consells, es recomanava a les comunitats el blindatge de les portes dels comptadors de subministraments, la instal·lació de sistemes de videovigilància a les entrades de l'edifici i la instal·lació d'alarmes de seguretat en pisos buits.

Juntament amb el pla d’ajuts, Junts per Figueres també demana al govern municipal, reeditar la campanya informativa iniciada el 2016 per la Guàrdia Urbana per informar els veïns de com actuar en cas de situacions conflictives, d'incivisme o inseguretat a les comunitats de veïns i oferir a les comunitats de veïns un canal únic d'atenció municipal per a la tramitació d'aquestes subvencions, amb el suport de la Guàrdia Urbana a l'hora d'escollir els sistemes preventius de seguretat més adients o altres mesures a adoptar en cada comunitat.