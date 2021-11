Aquest dilluns, 1 de novembre, amb motiu de la celebració del dia de Tots Sants, l'Ajuntament de Figueres ha dedicat les ofrenes florals a totes les víctimes de la guerra del 36 i posterior repressió franquista, en un acte al cementiri municipal en què han assistit les autoritats polítiques municipals, encapçalades per l'alcaldessa, Agnès Lladó. El programa ha inclòs una interpretació musical i la lectura de textos en memòria dels figuerencs difunts.

Destacar que una de les novetats d'aquest any és la implantació d'un nou projecte al cementiri: una ruta patrimonial que presenta 24 punts de veu, recorrent la història de la ciutat a través de la documentació de 22 panteons. La tria s’ha fet des d’un punt de vista patrimonial, les més rellevants arquitectònicament i escultòricament i també a partir d’una sèrie de personatges i fets històrics de la ciutat. Cronològicament aplega des de finals del segle XIX fins la finalització de la Guerra Civil.

La ruta patrimonial està disponible per fer de manera autoguiada (en 4 idiomes, en horari d’obertura del recinte) a partir del QR que consta a la cartel·la situada a la porta vella del cementiri de Figueres, punt en què s’inicia l’itinerari. A la mateixa audioguia digital hi ha disponibles els textos locutats, per a les persones amb diversitat funcional auditiva. Cada punt de l’itinerari està geolocalitzat en un mapa també disponible a la mateixa audioguia digital.