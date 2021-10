El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en el ple ordinari del mes d’octubre celebrat aquest dimarts, ha donat llum verda a l’inici de la licitació que farà realitat la segona fase del Centre de Tractament de Residus (CTR). El mateix plenari també ha sotmès a votació un nou conveni amb l’Ajuntament de Figueres per dotar de finançament la construcció del nou centre d’acollida d’animals.

El plenari ha aprovat iniciar l’expedient de contractació de les obres que complementaran les actuals instal·lacions del CTR. La licitació es realitzarà en dos lots, el primer dels quals inclou la construcció de l’edifici en un termini d’execució de 18 mesos i un pressupost base de licitació de 4.326.151,19 euros. El segon lot que sortirà a concurs contempla una passarel·la metàl·lica així com equipaments per als nous edificis.

Entre les noves instal·lacions hi haurà un element singular: el centre d’educació ambiental “El Triangle”. Es tracta d'un edifici d'uns 750 metres quadrats on hi haurà la part administrativa de control i gestió del CTR i uns espais dedicats específicament a l'educació i informació ambiental.

Les obres també faran realitat una nova deixalleria comarcal i una planta de desballestament de voluminosos.

Centre de protecció i adopció d’animals

A tocar d’aquestes instal·lacions a Pedret i Marzà hi haurà el centre de protecció i adopció d’animals. El projecte d’aquest centre compta amb una aportació econòmica de la Diputació de Girona, una subvenció via el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i una aportació de l’Ajuntament de Figueres.

El conveni que ja van signar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres va quedar resolt sense fer-se efectiu en no executar-se l’obra degut a uns tràmits urbanístics. Ara, el consistori figuerenc ha refermat el seu interès en el projecte signant un nou conveni. Així doncs, dels 830.324 euros que costarà el projecte, l’Ajuntament de Figueres aportarà 200.00 (repartits en l’any 2022 i 2023); la Diputació de girona 250.000 (el 2021 i 2022); la Generalitat 195.343 euros (l’any 2022) i el propi Consell Comarcal 183.981 (el 2021).