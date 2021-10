La setmana passada van començar les obres de millora –nova pavimentació, substitució de conduccions de clavegueram i aigua potable, creació de conduccions de plujanes i renovació de serveis– dels carrers Sant Climent, Centre i Darnius, a Capmany. Amb un cost de 221.901,46 euros, es financen a través de la línia de petits municipis del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), subvenció de 210.806,38 euros, mentre que l’Ajuntament hi posa la resta amb fons propis (11.095,03 euros). Aquesta obra s’executarà en dues fases consecutives per tal de minimitzar les afectacions de circulació i els inevitables talls dels carrers, començant primer pel carrer Sant Climent i seguint per la resta.

El consistori capmanyenc té la previsió que els treballs finalitzin en sis mesos. «Continuem treballant en la línia de millorar el poble i posar-lo en valor», manifesta l’alcalde de Capmany, Joan Fuentes.

Aquesta actuació és una continuació de les corresponents a les fases anteriors que comprenen la plaça Major i alguns carrers adjacents, el carrer Major des de la plaça Major a la capella de Sant Sebastià, i uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient. La primera d’elles va estar inclosa en un quinquenni anterior del PUOSC, la segona també està executada i l’altra ja està adjudicada per a la seva execució, per la qual cosa es tracta d’anar aconseguint una uniformitat urbanística del nucli.

A causa de l’estat dels paviments, la poca amplada dels trams dels carrers, i el deteriorament que provocarà la renovació dels esmentats serveis, es proposa la demolició total del paviment, tant de calçada com de voreres, per a dotar el sector d’una nova pavimentació, i alhora es preveu el soterrament dels encreuaments de les línies de baixa tensió, i de la xarxa telefònica, així com el grapat a les façanes on sigui possible, i el soterrament de les xarxes d’enllumenat i megafonia, així com les canalitzacions soterrades que configuraran la xarxa de telecomunicacions.

Per tal d’afavorir l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, les voreres seguiran el mateix nivell de la calçada i només quedaran delimitades per la diferència de materials.

Segona fase de la nau de llevant de la Cooperativa

Aquesta setmana ha de començar, a la cooperativa agrícola El Parral de Capmany, la segona fase de rehabilitació de la nau de llevant. Segons explica l’alcalde Joan Fuentes, allà, hi faran un entresolat transversal pensat per a la intervenció de cellers. «La nau grossa és per a les macrooperacions i la segona fase ja ens conduirà a l’última fase, que serà la museïtzació», manifesta Fuentes. En cinc anys, a Capmany, porten 7.000 euros invertits i l’alcalde confessa que vol que l’obra quedi per al poble i sigui un atractiu important. «Volem clavar la bandera del vi per a la DO Empordà», apunta Joan Fuentes. El consistori capmanyenc va començar aquest mandat amb l’objectiu de convertir l’antiga cooperativa El Parral en un centre d’exposició i interpretació del vi i posar-lo al servei del sector vitivinícola per tenir un espai de difusió d’aquesta activitat. En aquest espai, quan sigui adequat, s’hi concentrarà bona part de la promoció de la DO.