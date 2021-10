La sala d’actes de l'Ajuntament de l'Escala serà la futura sala de plens i l’actual sala de plens es reconvertirà en diferents espais de treball a la primera planta del consistori escalenc. La setmana passada van començar les obres, pressupostades en 240.000 euros amb un termini d’execució que està previst que sigui de quatre mesos.

L’Ajuntament de l’Escala ha encarat l’última fase de reformes de la casa de la vila, després de les que es van fer a planta baixa per reubicar serveis com l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i el Registre Civil. Ara afronta la remodelació de l’antiga sala d’actes, també a la planta baixa, on s’ubicarà la nova sala d’actes.

Al primer pis, l’actual sala de plens es reconvertirà en diferents espais de treball. Amb aquesta fase, es completarà la reforma més profunda que s’ha fet a l’edifici consistorial des de la que es va completar el setembre del 1988, ara fa trenta-tres anys.

«L’ajuntament es fa petit i l’espai que tenim s’ha fet insuficient», manifesta l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, el qual afegeix que «la sala d’actes dels baixos de l’ajuntament serà tant sala de plens com un híbrid per fer-hi altres activitats».

Visites veïnals

Puga calcula que abans de finals d’aquest any està previst que s’acabin les obres per estrenar la nova sala de plens, que estarà ubicada a peu de carrer, per tal d’acostar més bé les sessions plenàries als veïns i veïnes del municipi de l’Escala. No obstant això, Puga no espera un augment de seguidors de les sessions plenàries. «Els plens sempre han sigut públics i no hi podem fer res més», argumenta Víctor Puga.

De totes maneres, aquesta serà una nova oportunitat per acostar la sala de plens als grups escolars perquè puguin tenir més a l’abast aquest espai per a qualsevol visita que vulguin fer a la Casa de la Vila. Una manera més d’acostar les noves generacions a les activitats del seu ajuntament.