La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha negat que Catalunya es trobi en "un moment greu" o "alarmant" de sequera i ha dit que els efectes de la manca de pluges es noten en zones puntuals del territori com a Capellades (Anoia), on ja s'han decretat restriccions d'ús o a l'Alt Empordà, on l'Executiu preveu imposar-ne aquesta setmana. En la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, Jordà ha dit que estan "amatents" a l'evolució de la situació, especialment a la xarxa d'abastiment d'aigües del Ter i del Llobregat. De moment, però, el volum d'aigua que s'ha anat emmagatzemant ha permès allargar les reserves, en aquest mes d'octubre sec. De cara al novembre, Jordà preveu una lleugera millora sobretot en la façana litoral.