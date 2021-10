Una delegació de l’Ajuntament de Roses formada pel regidor de Cultura, Èric Ibáñez, i per la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, ha assistit entre el 20 i el 23 d’octubre al Congrés ICOFORT – Paisatges Militars i Medi Ambient celebrat a la ciutat de Maó (Menorca). La Ciutadella va centrar dues de les ponències, posant en valor Roses i la gestió del seu patrimoni en el mapa de les fortificacions militars estratègiques internacionalment.

La present edició del Congrés ICOFORT ha tingut com objectiu principal la divulgació del coneixement dels paisatges militars i dels models de gestió i conservació del seu entorn i medi ambient en l’àmbit nacional i internacional. Amb un marcat caràcter interdisciplinari, al llarg dels quatre dies de durada han participat professionals de tots els camps relacionats amb el coneixement, valoració, gestió i explotació de la cultura i del patrimoni, presentant experiències d’arreu del món.

Les intervencions arqueològiques realitzades a la Porta de Terra i al Baluard de Sant Andreu de la Ciutadella de Roses van ser objecte de dues de les comunicacions de les jornades. Per al regidor de Cultura aquesta presència al congrés permet "posicionar Roses com una destinació important en el camp de les fortificacions militars i també com un punt estratègic importantíssim i indispensable per entendre la qüestió militar en el Mediterrani". A més, assegura que els models de gestió paisatgística, tant en el cas de la Ciutadella com del Castell de la Trinitat, "han esdevingut referents per a projectes d’altres fortificacions".

El Congrés està organitzat per l’Associació d’Amics del Castell de Montjuïc i ICOFORT, branca dedicada a les fortificacions de ICOMOS (organització no governamental internacional vinculada a la UNESCO, dedicada a la promoció de la teoria, la metodologia i la tecnologia aplicades a la conservació, protecció i millora de monuments-).

El programa d’enguany ha centrat la seva atenció entorn a tres eixos: la investigació històrica (arquitectura militar, territori i paisatge); la gestió mediambiental del patrimoni militar i la conservació i reutilització (arquitectura militar i entorn natural). Les diferents ponències han versat entorn a experiències en gestió patrimonial, investigacions arqueològiques, projectes museològics i museogràfics, exemples de la gestió dels valors naturals en l’àmbit de les fortificacions, etc. i s’ha completat amb visites a castells, museus i fortificacions menorquines.