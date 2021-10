Des del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’està treballant en un projecte d’horts comunitaris que ben aviat veurà la llum. Fa uns mesos que es van iniciar els tràmits per a la creació d’aquesta nova iniciativa comunitària, social i educativa per tal de donar resposta a diferents objectius.

Per una banda, es vol oferir un espai comunitari i intergeneracional on les persones que ho desitgin puguin treballar un hort ecològic amb un assessorament i seguiment per part de l’Ajuntament. En un principi hi hauran 12 parcel·les de 72 m2 que es posaran a disposició de les persones del municipi que ho sol·licitin. Per regular aquesta cessió d’ús, s’ha redactat un plec de clàusules que ha de regir l’ús i l’adjudicació dels horts comunitaris.

Un altre dels objectius és la creació d’un espai en el qual es puguin portar a terme projectes de formació reglada com podria ser: un Pla de Transició al Treball (PTT), la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) o Cicles formatius. Recordem que enguany s’ha iniciat un nou PTT d’auxiliar de vivers i jardineria que ja podria fer ús d’aquest espai per a posar en pràctica els aprenentatges o fer-ne ús com a recurs pedagògic.

Per últim, i seguint en la línia de la formació, es pretén disposar d’un espai d’horticultura didàctic i pedagògic per poder desenvolupar-hi visites guiades a escoles o altres tipus de grups i visitants. Al nostre municipi s’hi poden trobar recursos de gran interès cultural i patrimonial al que se sumaria aquesta nova proposta de caire més medi ambiental.

L’espai que s’ha escollit per desenvolupar aquest projecte, després de fer una recerca en col·laboració amb el departament d’urbanisme de l’Ajuntament, és una finca rústica que es troba als Horts del Molí del terme municipal. Un contracte de lloguer amb opció de compra que es va formalitzar fa uns mesos. L’espai s’ha cregut idoni tant per les característiques com per la seva ubicació, doncs es troba molt a prop de l’aparcament de la Farinera, amb capacitat per a turismes però també per a autobusos de grups escolars; molt proper també a altres recursos municipals amb els quals es pot complementar com l’Ecomuseu Farinera, l’Escola Joana d’Empúries o l’Institut i la Biblioteca Municipal, entre d’altres. Un altre dels avantatges d’aquesta finca és l’accés per a maquinària agrícola i vehicles, així com la facilitat per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a les particularitats de la finca, cal destacar que disposa d’unes construccions o “casetes”, que permetrien guardar tots els materials i eines necessàries per al desenvolupament de l’activitat sense necessitat de construir una estructura nova. Les condicions per al rec i per portar a terme l’activitat també són les adequades ja que la finca sempre s’ha destinat al conreu hortícola.

En aquests moments, les parcel·les dels horts ja estan gairebé a punt i es preveu que a principis del 2022 ja se’n pugui començar a fer ús. Anna Massot, regidora de Benestar Social i Famílies, ha afirmat que “estem molt il·lusionats amb aquest projecte perquè a part de pròpiament els horts, i d’una vessant pedagògica important, preveiem també que s’hi desenvolupin altres activitats que fomentin la consciència social i mediambiental”.