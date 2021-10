La Fundació Salut Empordà actua, conforme a la seva missió, com un agent de salut i benestar del territori. Aquesta convicció l’ha portat a formular la creació d’un pol de salut, en l’entorn de l’Hospital comarcal de Figueres i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, com a nucli de noves activitats i coordinació transversal de les existents per a la innovació en els serveis integrals de salut i benestar; plataforma formativa integradora; adaptació de l’oferta a la demanda transfronterera i als nuclis europeus de residents; i millora de l’oferta sanitària integrada a la demanda turística.

Es configura, per una banda, com un pol de canvi dels paradigmes dels serveis actuals per uns altres integrats i centrats en la persona, i per altra com un espai físic de desenvolupament amb participació empresarial, social, educativa i institucional en un desenvolupament urbanístic i tecnològic al servei de les persones. Tot això amb importants espais de participació ciutadana. Un dels seus objectius de futur és la creació d’un centre de recerca i investigació que estigui connectat internacionalment.

Així ho va explicar Martí Masferrer, director gerent de la FSE, en la darrera reunió mensual del Cercle Euram de l’Empordà, en la qual també va destacar que actualment hi ha més de 80 professionals del centre que estan realitzant algun projecte de recerca. Masferrer va detallar als assistents el pla director d’obres de l’Hospital de Figueres, que preveu l’ampliació de les urgències, la creació d’un heliport, la reubicació de consultes externes i la renovació de més de la meitat de les habitacions del centre, entre d’altres actuacions.

En la seva intervenció, el director gerent de la Fundació Salut Empordà va posar de manifest la importància de la formació i va parlar del projecte de creació d’un centre de recerca en el qual els professionals vegin satisfetes les seves necessitats d’espais i material per avançar formativament i en les seves carreres professionals.

En aquest espai es promouran investigacions properes als interessos del territori, com la dietètica (dieta mediterrània) i la medicina esportiva. Hi ha en projecte un Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica a l’Institut Alexandre Deulofeu. En la trobada entre Masferrer i el Cercle Euram es va insistir en la importància de la investigació i com aquesta s’ha de vincular amb els productes que s’elaboren a la comarca i amb les empreses elaboradores. L’Empordà i la qualitat dels seus productes, avalat i contrastat des de la vessant científica.