Dissabte passat es va iniciar un nou sistema de recollida de residus al mercat setmanal del Passeig Marítim d’Empuriabrava. Aquests canvis tenen com a objectiu la millora del procés de recollida de residus que es generen al mercat així com agilitzar i fer més eficient la neteja viària, evitant la dispersió de residus lleugers cap al medi natural.

Aquest nou sistema requereix la col·laboració dels paradistes que, segons el tipus de parada que regentin, hauran de seguir un protocol o un altre. Les parades d’alimentació comptaran amb un punt de recollida on hi podran anar dipositant els residus a mesura que els vagin generant. Per la seva banda, les parades de roba, complements o parament de la llar, hauran de separar-los de forma selectiva en bosses, que deixaran a la mateixa parada i que es recolliran al final del matí.

📣Nou sistema de recollida de residus al mercat d’#Empuriabrava.

✅L'objectiu és la millora del procés de recollida de residus així com agilitzar i fer més eficient la neteja viària, evitant la dispersió de residus lleugers cap al medi natural.

21 de octubre de 2021

En el primer cas, per a les parades d’alimentació, s’ha creat un punt de recollida que consta d’una caixa compactadora per a les caixes de cartró, plàstic i fusta, i contenidors d’altres fraccions. En el segon cas, per a les parades de roba, complements i de parament de la llar, les fraccions que hauran de separar de forma selectiva són les de rebuig, envasos i paper/cartró que hauran de dipositar ordenadament a l’espai de parada que tenen assignat.

Una vegada hagin acabat les tasques de desmuntatge de les respectives parades, els camions de l’empresa municipal de neteja, Cenet 06, recolliran les deixades prèviament classificades.