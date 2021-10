L'empresari rosinc del grup Terraza Miquel Gotanegra és també el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i dels Empresaris de Roses-Cap de Creus. Ha estat reelegit per a un nou mandat al capdavant de l'Associació de Càmpinga de Girona.

Miquel Gotanegra és un empresari inquiet. Sempre treballa per estar al cas de les darreres novetats dels sectors que representa i no es mossega la llengua quan es tracta d’explicar fets i circumstàncies que impedeixen el bon funcionament de l’economia local i comarcal.

Quin balanç de temporada ens pot fer, com a empresari turístic i com a representant dels sectors del càmping i l’hostaleria?

Ha estat una temporada correcta. Va començar en plena pandèmia, amb moments molt i molt complicats, però a partir de mitjans de juliol, la temporada va remuntar i, fins aquest moment, podem dir que ha estat prou bona. Segurament estarem un 25 o un 30 per cent per sota de la temporada del 2019, per l’arrencada dolenta que esmentava. La vacunació de la població ha estat favorable en tots sentits, per al nostre sector també. La gent ha sortit perquè en tenia ganes. I el que és més important és que aquest final de temporada hem recuperat la confiança del client centreuropeu. Estem a mitjans d’octubre, portem un mes i mig de temporada baixa i estem amb unes ocupacions realment molt importants. Les dades d’ocupació a partir del 20 o 25 de juliol i fins ara, són exactament les mateixes que haurien sigut el 2018 o 2019. Les coses van agafant el bon camí i ens hem acostumat a la pandèmia, a la mascareta... la gent fa vacances amb la mascareta.

Aquesta tendència d’allargament és positiva. Setembre i octubre també són bons mesos, això vol dir que les administracions que planifiquen les temporades, els serveis públics, hi ha d’anar pensant?

L’administració ha de planificar més, la temporada s’ha allargat. És a dir, el que no té cap sentit és que quan es planifica la temporada, s’acabi l’11 de setembre. Ja no és així. I si volem ser una bona destinació pel turista sènior, hem de planificar amb serveis fins a final de la temporada real. Això ja hi ha algunes poblacions de la costa que ho fan i, en canvi, aquí ja fa molts dies que han desaparegut els serveis i això és un error. I moltes vegades seria molt més important dotar d’equipaments i serveis aquesta època de l’any, que gastar diners en altres llocs fent campanyes. Puc parlar per l’experiència d’haver estat regidor durant molts anys. I l’experiència d’ara em faria fer coses molt diferents, i gastaria molts menys diners en fer accions a fora i les faria aquí perquè realment és molt més important el client content, que és el gran ambaixador de la destinació. I crec que això, moltes vegades, des dels ajuntaments no se n’és prou conscient. Tenim exemples molt clars. Referents com elBulli o com El Celler de Can Roca, hi dediquen molts pocs diners a la promoció exterior, el que fan és I+D i millora constant. La gran preocupació dels meus pares sempre era la millora constant, i crec que nosaltres com a empresaris és el que estem fent. I, per posar un exemple clar, el sector càmping és el que està fent.

No té cap sentit que quan es preparen serveis la temporada s'acabi l'11 de setembre

El sector que vostè esmenta i representa ha crescut molt, en demanda, en poc temps.

Sí, ha crescut potser en ocupació fora de temporada, que abans consideràvem alta, però realment en places no hem crescut ni un pam. Al contrari, hem decrescut perquè hem millorat els càmpings i sovint la millora ha suposat fer parcel·les més grans i reduir-ne. El que sí ha crescut en el sector càmping, i molt en els darrers deu anys, és el nivell de qualitat. El sector del càmping ha fet un pas qualitatiu espectacular perquè realment l’empresari del sector –la majoria són empreses familiars– s’estima molt la feina que fa i aquesta passió per l’ofici fa que hi hagi aquesta inquietud de millora constant. I això és el que ha posicionat els càmpings gironins i catalans entre els millors d’Europa.

Troben prou personal qualificat per a les seves necessitats?

Aquest és un dels handicaps que té tot el sector. És un dels majors problemes que hi ha. I hauríem de ser capaços de saber explicar molt millor com és el nostre ofici per seduir més a la gent. Aquest és un problema greu que ens costa resoldre, tot i que tenim una part molt important dels equips fidelitzats, però cada vegada es necessita més gent i costa moltíssim trobar-la.

Els càmpings no han crescut ni un pam en número de places però sí la seva qualitat

Com a representant del sector turístic i hostaler, creu que les administracions han estat prou al seu costat?

Hi ha hagut molts moments que hem hagut d’empènyer nosaltres perquè l’administració no ho feia. Les associacions van treballar d’una manera molt intensa i vam ajudar molt al sector. Crec que a molts els hi falta entendre que realment si no hi ha una complicitat entre el sector públic i el sector privat no es va bé. Avui, l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus representa més de 4.000 llocs de treball i a les empreses més importants del municipi. I crec que se’ns té poc en compte. Quan es va fer el tancament del Parc Natural, l’informador el va posar l’Associació. Ens van demanar ajuda i nosaltres vam ajudar. Ara com ara, quan el nou alcalde porta tres mesos en el càrrec, no s’ha reunit ni una sola vegada amb l’associació d’empresaris. I sóc de l’opinió que tenim molt a dir i sabem molt de com ha anat aquesta temporada turística.

El projecte del parc eòlic marí és tan preocupant com sembla?

L’actiu més important que té aquest territori és el paisatge i col·locar entre 30 i 80 molins (depèn amb qui parlis!) vol dir trinxar-lo. Crec que ens ho hem de fer mirar. Hi ha altres fórmules d’autoconsum i hi ha altres maneres de planificar. I crec que el Govern de la Generalitat s’està mullat poc en aquest tema. Nosaltres estem implicats en la Plataforma perquè creiem que hem de ser més escoltats i que les coses s’han de fer més d’una altra manera.