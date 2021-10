En el nucli urbà de Figueres encara hi ha un carrer que mai s’ha asfaltat, malgrat que té voreres, figura en el nomenclàtor municipal amb un dels noms més simbòlics de la ciutat, Juncària, i amb uns veïns que paguen religiosament els seus impostos.

El carrer Juncària, situat a la zona de l’Aigüeta, es troba en condicions deplorables malgrat els esforços dels veïns per tenir-lo en condicions. Un grup d’ells ha manifestat la seva voluntat de canviar aquesta situació i demanar a l’Ajuntament «la pavimentació i la instal·lació d’un enllumenat correcte».

Segons exposen, «el carrer es troba sense pavimentar i totalment desatès per part de l’Ajuntament. Quan plou s’inunda i quan hi circulen cotxes i hi ha tramuntana, la pols puja als habitatges. A més, el manteniment de les males herbes no es realitza i la lluminositat és gairebé inexistent a la nit, fet que provoca inseguretat per al veïnatge». En aquest aspecte, denuncien que «fa poques setmanes, van entrar a robar en un dels domicilis» i que «no hi ha gaire control a la zona, la qual cosa provoca que es duguin a terme suposades activitats il·lícites al camp de darrere dels nostres habitatges».

Neteja de camps i velocitat

També volen que el consistori faci complir les ordenances «i exigir als propietaris dels camps o terrenys adjacents que tallin l’herba pel gran risc que corren els veïns en cas d’incendi, i més tenint en compte els problemes que tenen els camions de Bombers per accedir-hi, cosa que ja s’ha comprovat en més d’una ocasió».

La queixa inclou la perillositat que comporta el vial d’accés als camps de futbol de La Salle «per on circulen vehicles sovint a massa velocitat». Aquest fet també el posen de manifest els vianants que passegen per aquesta zona situada entre l’Eixample i els Cendrassos.

El carrer Juncària no és l’únic de Figueres que en ple segle XXI encara està pendent d’urbanitzar. En la mateixa situació es troba el carrer del Tro del nucli de Vilatenim. L’antic poble va ser annexionat a Figueres el 1975 i mai ha vist resoldre aquesta situació.