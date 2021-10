Francesc Giner Ballesta és, durant aquest mandat municipal, el regidor responsable de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses.

Què és el cap de Creus per a l’Ajuntament de Roses?

És el nostre territori i una cosa molt estimada. Jo ho recordo ja de ben jovenet, pel fet d’anar a passar caps de setmana a les caletes o a les barraques que hi ha dins del parc. És, també, aquests últims anys, un atractiu turístic important per a nosaltres. El que hem de fer és gestionar-lo el millor possible i amb el màxim respecte pel medi ambient.

Com ha anat la temporada d’estiu?

Ha estat la primera temporada en què hem fet una mena de gestió del parc. Abans era d’entrada lliure i un campi qui pugui, mentre que, aquesta vegada, hem aconseguit fer una gestió acurada, que ha fet que 12.000 cotxes no poguessin accedir al parc, evitant que hi pogués haver un incident important. Al mes d’agost, aquí hi fa molta calor, tenim tramuntana i això és un còctel que pot generar situacions greus de perill. Amb aquesta mesura, vam fer de la barrera, vam evitar tot això. És l’inici d’una nova gestió dels parcs naturals.

Ara, s’haurà de repensar la gestió...

Sí, el que s’està treballant, ara, és més feina d’Urbanisme. Es tracta d’intentar retrobar els espais on poder encabir els pàrquings. La gent ha de poder saber si pot accedir o no al parc. És una nova gestió.

El visitant continua comptant amb tot el que s’està fent?

El visitant ha de venir aquí com sempre. L’important és que pugui venir i gaudir del parc natural, però tot s’ha de fer d’una manera més ordenada.