L’Ajuntament de Llançà va activar, el dilluns 11 d’octubre, les primeres assemblees constitutives dels consells territorials dels barris de la Vila, la Bateria i el Port. Aquest era un nou pas endavant per a la constitució dels onze consells de barri de Llançà, després que el ple del desembre de l’any passat aprovés el reglament i la creació d’aquests organismes, que volen implicar més els veïns i veïnes en tots els projectes que tiri endavant l’Ajuntament. En un futur, a Llançà, hi haurà els barris de la Vila, la Bateria, el Port, Setcases, la Balleta, Sant Genís, Grifeu, Cap de Ras, les Carboneres, la Farella i les Tonyines; el Cau de Llop i el Fener. «Aquesta iniciativa va néixer de l’àrea de Participació Ciutadana, amb la voluntat que el poble, a través d’aquests consells territorials de barris, poguessin traslladar a l’Ajuntament quines eren les seves preocupacions», explica l’actual alcaldessa llançanenca, Núria Escarpanter, de Junts per Llançà.

El consistori costaner va aprovar el reglament, a través del ple, on quedaven clarificats tots els conceptes. Hi apareixia la figura del Consell General de Barri, que acabarà sent una reunió anual. Una vegada es va aprovar el reglament, van constituir la possibilitat de tirar endavant aquests consells territorials i el Consell General. Escarpanter explica que, quan es va tancar el mes perquè els veïns poguessin presentar el Consell Territorial, van dur a terme les assemblees constituents. «En un mes, com a molt, es convocarà un Consell General», apunta l’alcaldessa del municipi costaner. Aquesta era una de les organitzacions que va sorgir del pacte de govern a Llançà, després de les eleccions municipals del 2019, amb l’acord signat entre Junts per Llançà i el PSC.