L’Ajuntament de Figueres ha presentat diferents projectes de ciutat a la convocatòria dels fons europeus Next Generation, un programa d’ajudes als municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i també per a la millora del transport sostenible dins el transport urbà i la transformació digital. En concret, ha dissenyat propostes per valor de 2,5 MEUR, dels quals s’ha sol·licitat 1.680.000 ja s’han demanat formalment perquè es tracta de projectes que ja estan en procés de licitació. Entre les iniciatives que volen dur a terme, hi ha la creació de 4,5 quilòmetres de xarxa de carrils bici, l’adquisició de dos busos i un camió per a la brigada elèctrics o la transformació dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer per prioritzar el vianant davant del vehicle particular. L’alcaldessa, Agnès Lladó, diu que amb aquesta actuació Figueres fa «un pas endavant» per millorar la ciutat i fer-la més sostenible.

«La pacificació de tota la zona centre i la reducció de vehicles són qüestions que des de fa anys estan a la taula de l’Ajuntament i ara volem posar en marxa amb l’ajuda d’aquests fons» destaca el regidor d’Urbanisme Xavier Amiel. Per tal de disminuir i pacificar l’àrea central cal tirar endavant la possibilitat de crear nous eixos de vianants i bicicletes que a poc a poc vagi estant més present a la perifèria, però també a la zona central, apunta el regidor. «També estem treballant per disposar d’aparcaments dissuasoris per a aquests vehicles de gent que ens ve a visitar o ve a treballar per tal que no vagin a aparcar al centre i en el tema de les rondes». Cal un canvi de mentalitat: «No podem anar al nostre encàrrec, activitat o compra a aparcar davant de l’establiment. L’àrea blava no té suficient rotació perquè els vehicles poden estar tot un matí estacionats allà».

Busos elèctrics

L’Ajuntament vol avançar cap a un parc de vehicles més sostenible apostant pel vehicle elèctric i entre el conjunt d’accions presentades per aconseguir subvencions del fons europeu es vol fer l’adquisició de dos autobusos elèctrics, un vehicle pesat elèctric per la brigada municipal: «L’objectiu és definir la zona de baixes emissions, per això treure els vehicles que Fisersa utilitza i els que utilitza la brigada, altament contaminants, i més sorollosos serien actuacions immediates».

Per a Amiel és important tenir definit «uns espais no només per a les bicicletes sinó perquè els vianants puguin circular lliurement». Una de les primeres zones per actuar seria al carrer Nou, des de Creu de la Mà a la plaça Ernest Vila, on es podria fer un carril bici sense perdre places d’aparcament. Una altra actuació està prevista des de l’Avinguda Montserrat Vayreda fins a enllaçar amb la carretera d’Olot; hi ha trams previstos a la zona de l’Avinguda de Roses i altres a la zona de l’Aigüeta fins al Parc de les Aigües.

Actualment els carrils bici estan a la zona perimetral «però al centre de la ciutat, per raons d’espai, són inexistents, la geometria i la geografia de la ciutat és la que és i han de coexistir les zones 30 i zones 20 en aquest punt de la ciutat. Els vehicles rodats corren molt i no respecten les bicicletes i fins i tot intimiden els que les utilitzen infringint les normes de circulació».

També s’ha demanat a través d’aquests fons vuit aparcaments segurs de bicicletes, en diferents punts estratègics de la ciutat com ara la plaça Josep Pla davant el Teatre Jardí, a la zona esportiva, a l’aparcament dels Fossos, a la zona de les escoles Joaquim Cusí, Olivar Gran, o la zona del Ferran Sunyer.

Ampliació de voreres

L’Ajuntament de Figueres ha inclòs dues intervencions als carrers Col·legi i Sant Llàtzer per eixamplar les voreres, posar arbrat nou, millorar l’enllumenat, el mobiliari públic i renovar el paviment. Aquesta millora també es proposa a trams del carrer Méndez Núñez, de la Calçada dels Monjos i del carrer Compositor Serra on es vol renovar el paviment i ampliar les voreres.

Des de l’Ajuntament s’espera tenir durant el primer semestre de l’any 2022 «la resolució de la nostra sol·licitud, esperant que es compleixi al màxim el que hem demanat».

Un pas endavant

A Figueres, la zona de baixes emissions abraçaria el centre de la ciutat. La creació d’aquestes àrees, espais on es limiti el pas de determinats vehicles que siguin considerats com a contaminants és una mesura que s’haurà d’aplicar l’any 2023 per obligació de la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica per a ciutats de més de 50.000 habitants.

L’Ajuntament ja fa un pas endavant, ja que el nou pla de la ciutat ja preveu un creixement màxim de 53.000 habitants fins al 2040. Amiel posa èmfasi en el fet que «si vols aconseguir la pacificació de tot el centre de la ciutat, has de donar opcions alternatives, com ara que els vehicles puguin anar per una zona de circumval·lació, el que implica acabar les rondes, però avui en dia, per això no tenim el finançament resolt» subscriu.

L’equip de govern de Figueres busca finançament per tirar endavant el pla de rondes i descongestionar el trànsit al centre de la ciutat.

L’Ajuntament projecta dues noves rondes (la nord-est i l’oest) i l’ampliació de l’actual Ronda Sud, l’única executada fins ara. En total, els treballs estarien valorats en 11,6 milions d’euros.