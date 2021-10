ERC ha organitzat aquest dimarts una nova trobada municipalista - anomenada La República comença aquí - a la Llotja de Lleida on han assistit diferents representants del partit, encapçalats pel president de la formació, Oriol Junqueras. Entre els assistents hi era l'alcaldessa republicana de Figueres, Agnès Lladó. Durant la seva intervenció, la figuerenca ha assegurat que "posar les dones al centre de les decisions" és el que es fa a la ciutat des de 2019, any que ella va accedir al càrrec de l'alcaldia amb el seu equip quadripartit (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres).

En un tuit, Lladó ha destacat en aquest parlament que "hem demostrat un cop més" que a Figueres es treballa "de forma incansable" per transformar la vida de les persones.

Posar les dones al centre de les decisions és el que fem a Figueres des del 2019. I avui ho he explicat a Lleida en la trobada de municipis republicans de #Catalunya



Junqueras diu que no s'ha de tenir por de defensar davant de tothom una Catalunya republicana i independent

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit que no s'ha de tenir por de defensar davant de tothom els valors i aspiracions de Catalunya de convertir-se en una república i de lluitar democràticament per la independència. Ho ha dit aquest dimarts durant l'acte municipalista del partit a Lleida en què ha aprofitat per defensar el paper dels alcaldes i regidors per a la construcció del país. Junqueras també ha fet referència a alguns dels reptes que queden encara, considera, per encarar. Un d'ells, ha explicat, és abordar l'acostament a aquella població que està exclosa de drets polítics, civils, socials i econòmics. "Jo me n'he trobat, a la presó, on alguns hi han acabat precisament perquè estaven exclosos de tots els drets", ha destacat.

Junqueras ha reconegut que una de les principals alegries que tenia quan era a la presó era la de les victòries electorals i, en particular, les victòries electorals en l'àmbit municipal perquè són "les que permeten estar més a prop de la gent, ser útils i resoldre els problemes dels veïns". És per això, ha afegit, que els municipis "són el múscul sense el qual tota la resta no és possible" i per aquest motiu només des dels municipis, ha dit, és possible construir la república i la independència.

El president d'ERC ha destacat que se sent orgullós d'aquells que han arribat a ERC procedents d'altres espais polítics perquè el partit es vol assemblar a la societat actual, "afortunadament complexa" i ha apuntat també alguns reptes. Entre ells, "assemblar-nos tant com sigui possible a la gent a la qual volem representar i aspirar a ser bona gent", ha dit.

I en aquest sentit, sorgeix un altre repte: el de "com ens acostem a aquella població que està exclosa de drets". Hi ha gent que no pot treballar encara que vulgui o encara que li ofereixin feina, ha explicat, i hi ha una part de la societat occidental que no té dret a vot. "Nosaltres també aspirem a representar-los", ha dit. És per això que ha animat els alcaldes i alcaldesses a fer llistes electorals que reflecteixin aquesta complexitat i riquesa del país.

Junqueras ha acabat la seva intervenció recomanant als assistents la pel·lícula Bona nit i bona sort. El periodista protagonista del film, ha recordat, va decidir plantar cara des del seu lloc de feina i davant de les acusacions d'antiamericà va dir "sí, tinc amics comunistes i els tinc perquè no em fa cap por contrastar les meves idees i defensar-les sempre davant de tothom". "Això és el que hem de fer nosaltres", ha dit Junqueras: "defensar els valors, les esperances i les aspiracions d'aquest país, defensar el dret que tenim de convertir-nos en una república al servei de tothom i lluitar cada dia democràticament per fer possible la independència que ens ha de permetre disposar de totes les eines per treballar pel benestar de tots els ciutadans. Aquesta és la nostra feina, i aquesta és la feina que farem", ha conclòs.

Per la seva banda, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha apostat també pel diàleg amb l'estat espanyol. Ha recordat que "les clavegueres de l'Esta ens recorden que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya encara és vigent". Tot i això, insisteix que per culminar el camí cap a la república catalana la millor opció és la via de la negociació.

"No ens fa cap por confrontar les idees amb altres perquè les tenim molt segures i ens sentim molt orgullosos de defensar que només l'amnistia i l'autodeterminació acabaran amb la repressió", ha dit. Per Vilalta, la solució és fàcil: "referèndum, urnes i vots", ha destacat. "Estem segurs que aquest és el camí que volem seguir, asseure'ns amb el govern espanyol per defensar la nostra postura", ha conclòs.