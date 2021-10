L'Ajuntament de Figueres s'ha presentat a la convocatòria dels fons europeus Next Generation de projectes per promoure la mobilitat sostenible a la ciutat. En concret, ha dissenyat propostes per valor de 2,5 MEUR, 1,6 milions dels quals ja s'han demanat formalment perquè es tracta de projectes que ja estan en procés de licitació.

Entre les iniciatives que volen dur a terme, hi ha la creació de 4,5 quilòmetres de xarxa de carrils bici, l'adquisició de dos busos i un camió per a la brigada elèctrics o la transformació dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer per prioritzar el vianant davant del vehicle particular. L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que amb aquesta actuació Figueres fa "un pas endavant" per millorar la ciutat i fer-la més sostenible.