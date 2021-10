L’estudi encarregat pel Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, portat a terme per l’equip format per Josep Muñoz-Batet, Joaquim Soler i Amador Viñolas, ha donat uns primers resultats positius: la cita de la presència a l’Albera de l’Osmoderma eremita és la segona de Catalunya, i arriba després de 70 anys quan es va citar per primer cop al Montseny, on des d’aleshores no ha estat retrobada.

L’escarabat ermità té una mobilitat molt limitada i viu exclusivament en arbres morts dempeus o molt vells, per això es considera un indicador de la maduresa dels boscos on es troba.

Ja fa uns anys que al Paratge de l’Albera es fa un seguiment de coleòpters i la presència confirmada de l’Osmoderma eremita a l’Albera s’afegeix a la de l’escarabat del faig (Rosalia alpina), una altra espècie protegida i que també és considera un excel·lent indicador de la conservació dels boscos. Els boscos madurs de l’Albera són objecte d’estudi i el Paratge col·labora en la seva conservació juntament amb els propietaris.

Els responsables del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera es feliciten d'aquesta cita, tenint en compte que l’escarabat ermità no s’havia trobat a Catalunya des de l'any 1951. «Una trobada que mostra l’alt valor ecològic de les fagedes de l’Albera», afirmen.