El Casino Menestral de Figueres va tancar les portes el 2004 per començar una faraònica restauració de l’edifici modernista que encara està pendent de finalitzar. Per motius econòmics els treballs es van aturar. L’administració està disposada a invertir però és un edifici privat i des de fa temps es treballa per trobar la fòrmula que ho permeti. El president de l’entitat, Eduard Ayats, explica que s’hi està treballant perquè les normatives han canviat i l’opció escollida fa uns anys avui no és viable. Mentrestant continuen funcionant en espais temporals.

Fa tres anys es va poder accedir a l’interior del Casino Menestral després de 14 anys tancat. Des de llavors, Ayats ha explicat que s’hi porten a terme algunes activitats a la planta baixa, però és l’únic espai on s’accedeix.

L’edifici es va restaurar per la part exterior. Falten els acabats interiors. «S’ha de vestir per dins», diu Ayats. Per les dimensions són uns treballs que tindran un cost important. El projecte inicial xifrava en dos milions d’euros però són conscients que s’ha d’actualitzar.

«Estem treballant en el tema, però s’han de refer noves coses que en el seu dia es van aprovar perquè ara no és tan clar», diu Ayats.

El 2019, el llavors alcalde, Jordi Masquef, va proposar a la junta impulsar la creació d’una fundació patrimonial amb la cessió de l’edifici però mantenint la gesttió i l’ús de fruit el Casino per poder desencallar-ho. La proposta no va prosperar. Les dues parts, ajuntament i Casino Menestral, treballen en buscar la manera, segons ha informat Ayats.

La restauració de l’edifici cultural va començar el 2004 amb la previsió que els treballs estiguessin acabats en quatre anys. La inversió milionària comportava problemes i l’administració va ajudar amb diverses subvencions.

Problemes econòmics

El 2007, els problemes per pagar a l’empresa constructora va portar que els treballs s’aturessin. Durant tres anys van quedar les bastides a la façana de l’edifici. Una nova ajuda per part de l’administració va permetre signar un acord amb una nova empresa i que es retiressin les bastides.

Des de llavors es pot veure l’imponent edifici que té obert a la part inferior el bar que es va llogar.

Ja en aquell moment l’Ajuntament i la Diputació de Girona van mostrar-se disposats a invertir-hi. Amb Marta Felip com a alcaldessa es va plantejar per primer cop la possibilitat de crear la Fundació i la possibilitat de crear un conveni amb l’Ajuntament. S’aportava l’edifici com a patrimoni fundacional i l’entitat el tenia en usdefruit durant 99 anys.

L’operació es va sotmetre a votació però dos socis van impugnar l’assamblea i es van haver d’esperar a les resolucions judicials que van ser favorables a l’entitat.

El 2019 es tornava a posar el tema sobre la taula però no s’ha acabat de tancar i actualment tampoc seria viable i s’ha d’adaptar la solució a les normatives actuals, diu el president de l’entitat.

Després de molts anys, fa tres anys es va obrir amb una Mostra Floral per Fires i Festes de la Santa Creu. Des de llavors s’han anat celebrant alguns actes.

Ayats remarca que «com a entitat hem continuat treballat i hem anat fent, tenim la casa en obres però no hem parat». Utilitzen l’edifici de l’antic jutjat, al carrer Poeta Marquina.

Creu de Sant Jordi el 2004

El Casino Menestral és una històrica entitat que es va fundar el 1856. El 2004 se’ls va atorgar la Creu de Sant Jordi.Els seus principals objectius són promoure la cultural ciutadana, la formació i l’esbarjo.