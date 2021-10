El Partit Popular de Figueres va iniciar nova etapa carregada d’optimisme i amb un equip dissenyat per recuperar la representació al consistori, fa una setmana.

La presidenta, Àngela Domènech destaca que "comença una nova etapa al PP Figueres, tenim experiència i compromís. Ara cal intensificar el treball, centrant-nos en el que necessita realment la ciutat i els figuerencs. Hem d'apropar la formació política al teixit associatiu, econòmic, social i empresarial, per tal de conèixer les seves inquietuds, propostes i suggeriments per tal de millorar en el possible la ciutat".

D'altra banda, el nou secretari local que també forma part de la directiva provincial, Diego Borrego, compta amb una llarga experiència com a regidor a l'Ajuntament de Figueres.

D'aquesta manera, el partit es renova amb un nou equip directiu que després de definir els càrrecs i les accions a realitzar en els mesos vinents, ja ha començat a treballar.

Els acompanyaran, el secretari general del PP Girona i president Provincial de NNGG, Daniel Ruiz, els veterans Xavier Ubach, Àngel Batlle i Carme Vicens, també responsable Provincial de Participació i Afiliació. Per acabar de configurar la junta, Mari Carmen Moreno, Pompeu Sala i Fernando del Olmo.