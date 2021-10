Figueres ha presentat una nova campanya promocional: 'A Figueres, els dijous mercat i arròs' amb la complicitat d'una cinquantena de restaurants que oferiran plats d'arròs en les seves cartes i menús cada dijous i també amb els mercats de la fruita i verdura així com el de la roba. La proposta arrenca el proper 21 d'octubre i s'allargarà fins al 7 de desembre. La campanya també vol posar en valor el pes del mercat a Figueres, ja que és de les poques ciutats que tenen mercat tres cops per setmana. Així mateix, el mercat de la roba és punt d'atracció comercial que rep cada setmana centenars de visitants. L'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó ha destacat com a Figueres "fa temps que estem treballant en la vinculació entre gastronomia i els mercats. Figueres és una ciutat eminentment gastronòmica i de mercats, amb tres mercats setmanals. Aquesta campanya ens ha d'ajudar a reforçar aquest vincle i alhora a continuar dinamitzant l'economia de la ciutat després d'un estiu molt bo".

Del 21 d'octubre al 25 de novembre en comprar al mercat s'entra en un sorteig d'un menú d'arròs per a dues persones en els establiments vinculats a la campanya. Per la seva part la regidora de Comerç i Mercats Ester Marcos ha assenyalat que "un dels atractius de la campanya és que cada un dels establiments participants faran la seva proposta particular: hi haurà arròs per a tots els gustos". Marcos també ha dit que "un dels objectius de la iniciativa són els compradors dels mercats tant de la roba com de la fruita i verdura, que aprofitin la visita als mercats per gaudir de la ciutat i de tot el que ofereix".

Aquesta campanya té també la intenció, segons Lladó, de "potenciar el mercat i dinamitzar econòmicament la ciutat a través de la gastronomia per acabar de potenciar encara més aquest sector agroalimentari, que tenim moltes ganes a Figueres d'erigir-nos com la capital agroalimentària del nord del país".

L'Ajuntament ha editat un tríptic amb tots els restaurants participants, hotels, restaurants i bars, que oferiran menús a diferents preus. Els trípics es trobaran a les parades del mercat i a l'Oficina de Turisme.