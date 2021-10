L’Ajuntament de Llançà treballa per instal·lar una minideixalleria al mig del port, concretament a l’antiga depuradora. «El nostre objectiu és acostar la possibilitat que la gent deixi els residus en un lloc de fàcil accés», manifesta l’alcaldessa del municipi costaner, Núria Escarpanter. La Junta de Govern Local va aprovar inicialment, el passat mes de setembre, la memòria valorada per a la construcció d’una minideixalleria, redactada per Enric Simon Madrenas, com a col·laborador de Barrau Enginyers Consultors.

Escarpanter recorda que, quan va entrar a l’Ajuntament, en el present mandat municipal, com a regidora de Serveis, «tenia la idea de reduir l’incivisme i millorar la neteja viària». Llançà disposa, actualment, d’una deixalleria, que es troba passada la riera.

«Volem convidar a la ciutadania perquè ens ajudi en matèria de reciclatge, però aquell és un lloc difícil d’incidir, ja que, per a la població, no resulta ser una ubicació pràctica», remarca l’alcaldessa llançanenca.

«Amb tot l’entusiasme que estem posant en campanyes de sensibilització i de senyalització vertical, per ajudar-nos a caçar els incívics, intentem facilitar al màxim que la gent col·loqui les seves deixalles on ho ha de fer», continua dient Escarpanter.

D’aquesta manera, el poble de Llançà comptarà amb dues deixalleries. Una d’elles, que té el hàndicap de la ubicació, i l’altra, que estarà situada al mig de la zona port. «Ja no hi haurà excuses», afirma l’alcaldessa, la qual, fa uns mesos, va prohibir deixar qualsevol mena de deixalla al costat dels contenidors per evitar la mala imatge que donava.

Aquesta és una de les intencions que té el govern de Junts i el PSC de Llançà per aquesta segona meitat del mandat municipal. A part, aquest dissabte comença el període de crema, que durarà fins al 14 de març de 2022. Per encendre foc i per utilitzar bufadors, l’Ajuntament demana tenir en compte mesures preventives.