El Síndic de Greuges va rebre 11 visites i trucades en el seu desplaçament a Castelló d’Empúries de dijous passat. Les persones ateses per l’equip del Síndic presencialment a l’Espai Alberes d’Empuriabrava o per trucada o videotrucada van presentar 14 queixes i van fer una consulta. Les problemàtiques plantejades van ser, entre altres, temes relacionats amb el consum d’aigua, serveis socials, medi ambient, educació i mobilitat.

Per part del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament es vol agrair la visita d’una persona de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya al municipi. Es valora molt positivament que arrel del conveni que es va signar aquest estiu passat ja s’ha pogut dur a terme una de les actuacions que s’incloïen, que és precisament poder atendre personalment, en el municipi, la gent que hi estigui interessada. D’aquesta manera es garanteix una millor atenció i una proximitat amb els ciutadans i ciutadanes que és molt necessària.

Es recorda que gràcies a aquest conveni també el Síndic de Greuges trametrà anualment un informe que reculli la situació de les queixes tramitades per aquest òrgan que facin referència al municipi (tant si són queixes com si no) i també s’estableix la possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups municipals; es garanteix també el donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes rebudes que afectin competències municipals.

La regidora Anna Massot destaca que “aquesta col·laboració mútua amb el Síndic de Greuges permet oferir als ciutadans i ciutadanes un servei extern, objectiu, independent, amb la màxima eficiència i que assumeix les tasques i funcions de la figura del defensor de la ciutadania, la qual cosa és molt important en la mesura que permet garantir la defensa dels drets de les persones en l’àmbit local. Recordem que es tracta d’un supervisor i col·laborador de l’Administració que pretén ajudar a millorar el funcionament de l’administració catalana per millorar l’atenció que es dona a les persones”.