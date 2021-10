El ple de l’Ajuntament de l’Escala d’aquest mes d’octubre ha donat llum verda al projecte de millora de l’enllumenat i el paviment del passeig d’Empúries.

El projecte inclou la reparació del ferm en el tram que va des de l’accés al MAC-Empúries fins a Sant Martí d’Empúries, així com dotar de millor il·luminació el passeig. En aquest sentit, s’incrementarà el nombre de balises de llum actuals i es reforçarà l’enllumenat amb alguns fanals més alts amb tecnologia led. També s’aprofita per dotar l’espai de lavabos públics la zona.

Es preveu, en aquest passeig, una inversió d’uns 432.000 euros, que s’hauria de començar a executar en el transcurs dels propers mesos. L’any vinent, també, estan previstes altres actuacions al front marítim, com és el condicionament d’una zona de descans-mirador a l’antic aparcament del MAC-Empúries o la prolongació del passeig entre Sant Martí i el Riuet.

El passeig d’Empúries, inaugurat l’any 1992, amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona –va rebre la flama olímpica el juny d’aquell any–, uneix Sant Martí d’Empúries amb el nucli urbà de l’Escala. És un passeig per a vianants i ciclistes d’uns dos quilòmetres de llargada, que recorre el litoral d’Empúries, tot passant per indrets tan interessants com el jaciment grecoromà, l’antic Moll Grec o l’espectacular mirador de les Coves, entre altres racons interessants.

També es va fer una sessió extraordinària en què el síndic de Greuges Municipal, Carles Cervantes, va presentar la seva memòria dels dos darrers anys, en què ha atès un total de 43 consultes.