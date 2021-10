Des de la nit del passat 31 d’agost, els peatges de l’autopista AP-7 mantenen les barreres aixecades a conseqüència de la finalització de la concessió estatal que era vigent des dels anys setanta. Tan bon punt es va fer efectiu aquest aixecament, el Govern espanyol va comunicar la seva intenció de desmantellar totes les estructures del traçat d’aquesta via internacional, tal com també preveu fer en les altres autopistes que també han acabat la concessió. La Generalitat, per la seva part, ja ha iniciat aquest procés a les que són de la seva competència.

Aquest desmantellament, però, té unes connotacions especials de seguretat en el cas del peatge principal de la Jonquera, un punt estratègic utilitzat habituament pels cossos policials per a fer tota mena de controls. La utilització d’aquest punt, el primer d’entrada a territori de l’Estat espanyol i el darrer de sortida, es va intensificar a partir de la desaparició de l’estructura fronterera del Pertús, a la zona de la Piràmide.

En l’àmbit policial, no es veu viable continuar fent controls a l’AP-7, si no existeix una estructura que obligui els conductors a alentir la seva marxa de manera visible i amb plena seguretat per als agents i la gent que circula per la zona. «Pressuposar que es podria tallar l’autopista amb cons de manera aleatòria seria un risc que no es pot assumir», explica un membre dels cossos policials consultat per aquest Setmanari.

Davant d’aquesta realitat, el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramón, ha explicat que «aquesta situació es té en compte a l’hora de planificar el desmantellament dels peatges» i avança que «alguna mena d’estructura hi haurà» per a garantir la continuïtat dels controls.

Un pressupost de 68,2 MEUR

Mentrestant, el govern espanyol ha adjudicat els contractes per retirar els peatges de l’AP-7 als trams de Girona i Barcelona. Aquests formen part d’un paquet del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a la conservació i explotació de l’AP-2 i AP-7 a Aragó i Catalunya, així com els seus elements funcionals i altres serveis públics i obres relacionades amb aquests serveis per un import de 68,2 milions d’euros. La durada de cada contracte és de dos anys, amb una possibilitat de pròrroga de tres anys.

A la demarcació de Girona, els contractes afectaran el tram de l’AP-7 de La Jonquera a Vidreres i suposaran una despesa de 21,8 milions d’euros.