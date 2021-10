La regulació d'accés motoritzat al cap de Creus aquest estiu ha reduït en un 65% els vehicles a la zona de la punta, a Cadaqués, on s'ha passat dels 55.913 vehicles l'any 2020 als 20.250 aquest 2021. A Roses, la mesura ha evitat l'entrada d'uns 12.000 vehicles més i ha impedit que s'hi generessin situacions de col•lapse com les que es van viure l'estiu anterior. A més, en el cas de la punta, unes 30.000 persones han utilitzat el bus llançadora que durant l'estiu s'ha implantat des de l'aparcament del Corral d'en Morell, a Cadaqués. El Departament d'Acció Climàtica en fa una valoració positiva i diu que a partir del gener es començarà a treballar en la temporada vinent.

El Parc Natural del Cap de Creus i els ajuntaments de Roses i Cadaqués van posar en marxa aquest estiu mesures per regular l'accés rodat a la zona de la punta i a les cales amb l'objectiu de reduir l'afluència de visitants i evitar els col•lapses que els dos municipis van patir l'estiu del 2020.

"Corríem el risc de morir d'èxit", ha afirmat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas. I és que l'estiu passat el cap de Creus va doblar el nombre de visitants i, en els dies més crítics, la punt (on hi ha el far) va arribar a acollir prop de 1.500 vehicles, amb l'impacte negatiu que això suposa per una zona catalogada com a reserva integral.

Aquest problema no va ser exclusiu d'aquest parc natural. De fet, la pandèmia i les restriccions de mobilitat van provocar la massificació de diversos espais naturals i van propiciar que des d'Acció Climàtica decidissin activar mesures. A banda del cap de Creus, també s'han aplicat mesures al Cadí-Moixeró, les Capçaleres del Ter i del Freser, l'Alt Pirineu i el Delta de l'Ebre.

Menys afluència, millors visites

En el cas del cap de Creus, durant el període de regulació de l'accés a la punta s'estima que s'ha reduït en un 65% el nombre de vehicles particulars que hi han circulat entre els mesos de juliol i setembre. En números, s'ha passat dels 55.913 vehicles que hi van passar l'estiu del 2020 als 20.050 d'aquest 2021. A més, han utilitzat el bus llançadora habilitat des de l'aparcament del Corral d'en Morell unes 30.000 persones i s'han comptabilitzat 71.511 visitants als punts d'informació del parc. D'aquests, 8.875 han passat pel punt del Corral d'en Morell; 13.334 pel del pla de Tudela, 7.099 a l'espai de Cap de Creus i 13.154 pel de Punta Falconera, a Roses.

Precisament a Roses, les mesures de regulació d'accés han evitat el pas d'uns 12.000 vehicles més pel camí que va fins a cala Jòncols i que l'estiu passat va registrat jornades d'autèntic col•lapse.

A diferència de les mesures implantades a Cadaqués, a Roses les restriccions s'han aplicat del 15 de juliol al 31 d'agost (a Cadaqués, del 10 de juny al 30 de setembre i de 9.30 hores a 20 hores) des de les 10.30 hores del matí fins a les quatre de la tarda, les hores de més afluència. A Punta Falconera es va establir un control de trànsit amb un informador i un vigilant que impedia l'accés a partir d'aquest horari als vehicle de quatre rodes, a excepció dels veïns o els que tenien reserva prèvia per algun dels establiments de restauració de la zona.

Una iniciativa "positiva"

Tant l'ajuntament de Cadaqués com el de Roses han fet una valoració positiva de la mesura i han assegurat que, a banda d'evitar col•lapses, ha permès que el visitant tingués una millor experiència al parc.

Barnadas també ha fet una valoració positiva de la iniciativa i ha avançat que, tot i que s'hi hauran de fer algunes millores, la intenció és continuar avançant i ampliant-la. En aquest sentit, ha explicat que a partir del gener començaran a treballar en la temporada vinent però que la intenció és ampliar les restriccions a altres parts del parc natural.

De fet, a banda de Roses i Cadaqués, també s'ha tancat la pista que uneix Taballera i el Port de la Selva des del 23 de juny i fins al 15 de setembre. La mesura es va acordar entre l'equip gestor del Parc i l'Ajuntament, amb una sol•licitud municipal que a comptar amb un informe tècnic.

De cares a l'any que ve, Roses es planteja continuar avançant en el pla de regulació d'accés previst en diverses fases però l'alcalde, Joan Plana, evitar posar-hi terminis. En aquest sentit, ha explicat que estudiaran si cal un sistema similar al de Cadaqués amb busos llançadora i si seran a temps, per exemple, d'habilitar aparcaments per a les diferents cales.

Uns 50.000 euros de despeses

Les mesures implementades han tingut un cost de 50.677 euros, que ha assumit el Departament d'Acció Climàtica a través del Parc Natural del Cap de Creus i que s'han complementat amb les despeses assumides pels ajuntaments de Roses i Cadaqués (les del Port de la Selva no han tingut cost econòmic).

Es tracta de les despeses derivades de la contractació de personal de vigilància, la millora de la senyalització , casetes per a vigilants i la tasca de les brigades. Per contra, les 71.511 persones que han visitat el parc han suposat uns ingressos de 7.646 euros.