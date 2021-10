Els Mossos d’Esquadra estan presents enguany al Saló Nàutic de Barcelona de Fira de Barcelona que obre portes a partir d’aquest dimarts, 12 d’octubre fins el diumenge, 17 d’octubre, al Moll de la Fusta de Barcelona. Els Mossos d’Esquadra disposen d’un estand al saló per presentar i explicar la tasca que desenvolupa la Unitat de Policia Marítima. Coincidint amb la jornada d’obertura el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, visien l’estand on s'exposa la seva darrera embarcació, la “Cap de Creus”, que és la primera de les tres embarcacions de monocasc rígid que ja està a punt per patrullar en aigües marítimes. Les altres dues s’incorporaran a la Policia Marítima abans que s’acabi l’any. L’adquisició de les tres naus ha suposat una inversió d’1,5 milions d’euros. Tindran les seves bases al port de Palamós, a Vilanova i la Geltrú i a l’Ametlla de Mar.

Aquestes embarcacions s’afegeixen a les dues ja existents que han estat oferint servei els darrers mesos: la “Neptú II” i la “Thalassa”. La primera és una embarcació de casc rígid, de 6,5 metres d’eslora i equipada com a element de propulsió de 2 motors de 200cv cadascun (400 CV). La segona és una patrullera semirígida cedida judicialment de 12 metres d’eslora i amb quatre motors de 300CV. Complementàriament, per tasques en aigües someres i aigües continentals, es disposa d’embarcacions menors, pneumàtiques, que han demostrat la seva versatilitat i utilitat en actuacions en recerques a les aigües continentals, inspeccions en zones riberenques/deltes i patrullatge en la línia més propera a la costa/port.

L’embarcació “Cap de Creus” que es presenta al Saló Nàutic disposa d’una eslora total de 12,83 metres i un calat màxim inferior a 0,69 metres, cabinada (màxima visibilitat en totes les direccions des de l’interior) i amb propulsió amb motors fora borda de gasolina. Del casc destaca el seu disseny hidrodinàmic amb escalons que permet minimitzar el fregament directe amb l’aigua, configuració que facilita la navegació i redueix el consum de combustible.

Respecte els equipaments electrònics, més enllà dels elements de navegació i seguretat es dota de dos sistemes que permeten la gestió autònoma d’imatges aèries (dron) i imatges subaquàtiques (ROV submergible).

1.869 serveis/actuacions des del 19 d’abril fins al 30 de setembre de 2021

La Policia Marítima va iniciar el desplegament l’estiu del 2020 per donar resposta a les funcions policials en l’àmbit marítim com a policia integral a tot el territori català amb vocació d’assolir competències plenes en la investigació de delictes, en seguretat ciutadana i en l’ordre públic, així com de policia administrativa. L’impacte de la pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma va suposar el retard en la incorporació dels agents i l’adquisició de les embarcacions.

En el període que compren del 19 d’abril fins al 30 de setembre de 2021 la Unitat de Policia Marítima ha realitzat un total de 1.869 serveis/actuacions, un 41% aproximadament durant els mesos de juliol i agost.

D’aquests serveis, un 45,9% s’han realitzat en els entorns portuaris de les diferents infraestructures distribuïdes pel litoral, un 14,8% a les zones de platges, cales i camins de ronda. Així mateix, s’han realitzat un total de 76 inspeccions especifiques, centrades, principalment, en la pesca recreativa, pesca professional (en coordinació amb les Unitats Regionals de Medi Ambient) la inspecció d’embarcacions i documentació de patronatge, activitats amb motos aquàtiques, activitats subaquàtiques i establiment de boies i senyalitzacions.

Més enllà de la tasca preventiva, des de la Policia Marítima s’ha donat cobertura també a un seguit d’esdeveniments que s’han desenvolupat en l’entorn marítim i/o costaner.