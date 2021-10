Les obres per condicionar l’edifici del Clos del Pastor de l'Escala com a espai cultural i patrimonial estan en marxa. Aquests treballs, segons ha manifestat l’Ajuntament de l’Escala, permetran dotar aquest edifici de la climatització necessària per a museïtzar-lo i conservar en les millors condicions part del fons personal de Víctor Català. A més d’aquests treballs, s’adequarà un espai com a lavabo i un altre com a magatzem, a les sales que hi ha sota les escales del jardí, i es recuperaran les peces de coronament malmeses del mur exterior.

Es preveu una inversió d’uns 50.000 euros, la meitat dels quals són subvencionats pel Pla de Monuments de la Diputació de Girona, i que els treballs estiguin acabats en un mes aproximadament.

Després d’aquests treballs, es podrà museïtzar l’espai, per tal de convertir-se en un nou punt dels Espais Víctor Català, que completen l’Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala i l’ermita de Santa Reparada del nucli de Cinc Claus. En aquest punt del municipi, està previst que s’hi puguin veure quadres fets per Caterina Albert, així com part dels llibres del seu fons. També està previst que hi hagi un audiovisual sobre la seva història.

L’objectiu amb què treballa l’Ajuntament és que aquest espai pugui ser visitable dins del primer semestre de l’any vinent.

L’edifici del Clos del Pastor és una Casa i jardí que van ser donats per Antònia Bartomeu i Baró, de Reus, a l’escriptora Caterina Albert (Víctor Català) en reconeixement a la seva activitat literària. Des de 1975, el seu nebot Lluís Albert el tingué obert al públic com a Museu-Arxiu Víctor Català.