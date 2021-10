El turisme d’autocaravanes va a l’alça com una forma de viatjar que ha experimentat un creixement encara més important amb la pandèmia. Per aquest motiu des de l’Ajuntament de Figueres es treballa per definir un espai on les autocaravanes puguin aparcar: «Atès que som una ciutat de destí turístic, hem de facilitar al màxim l’arribada de la gent en qualsevol mitjà de transport així com en autocaravanes», assenyala el regidor d’Urbanisme Xavier Amiel. «Aquesta és una mancança que tenim pendent. Tenim diferents alternatives sobre la taula i hem d’acabar de definir quin és l’espai més idoni».

Actualment a Figueres hi ha indrets on les autocaravanes pernocten, però no estan senyalitzats. Provisionalment ara estacionen a la zona del supermercat Esclat de la carretera d’Olot que els autoritza a fer-ho, però no està definit ni assenyalat com a aparcament específic, comenta Xavier Amiel. Els terrenys on s’ubicarà el futur pàrquing d’autocaravanes «no volem que es converteixi de cap manera en un lloc de campament sinó que s’hi estiguin entre 24 i 48 hores. També ens agradaria oferir en aquest espai els serveis d’enllumenat, aigua i abocament d’aigües grises».

Plaça Europa com a possibilitat

Aquests serveis són els que l’ajuntament té preparats a la plaça Europa, que està pensat pels firaires que venen amb les seves autocaravanes per les festes de la Santa Creu. «No sabem si serà una part d’aquest espai el que definirem per a aquest objectiu, el contemplem com a possibilitat, però en tenim d’altres i hem de prendre la decisió».

El regidor d’Urbanisme planteja que serà abans de l’estiu que ve quan l’ajuntament ja tingui definit els terrenys on es proposarà finalment aquest estacionament. Tot i això remarca que «volem que Figueres sigui contemplada com una ciutat de destí turístic, no només que quan fa mal temps a la platja ens vinguin a veure perquè tenim el museu Dalí.

L’objectiu és que ens visitin en qualsevol època, per això serà un espai on les autocaravanes podran establir-se durant tot l’any» remarca.