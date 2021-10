Àngela Domènech ha estat nomenada nova presidenta local del Partit Popular a Figueres, en substitució de Daniel Ruiz, que assumeix el càrrec de secretari general del Partit Popular de Girona. Àngela Domènech ha estat responsable provincial de comunicació del PP Girona, és afiliada al partit des de l’any 2004 i compta amb més de vint-i-cinc anys d’experiència en el sector de la premsa i la comunicació. El president sortint ha manifestat: Seguiré treballant com a secretari general per a tota província i per a la meva ciutat, Figueres.