La regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de La Jonquera, amb la col·laboració de la Policia Local de La Jonquera, impulsa el primer open anual de defensa personal per a dones. El taller s'imparteix de manera gratuïta aquest dissabte 16 d’octubre, de 9 a 2, al pavelló poliesportiu del municipi i està obert a dones a partir dels 16 anys. «Amb l’objectiu d’empoderar les dones jonquerenques, el taller proposa l'explicació de tècniques i pràctiques per a defensar-se en cas de necessitat. De tot cor, ens agradaria no haver de programar activitats com aquesta, però el dia a dia ens confirma que cal oferir eines i recursos a les dones per a garantir la seva seguretat i el seu benestar», afirma el regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla.

Totes les dones a partir de 16 anys del municipi que desitgin participar en el taller han d’inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a canlaporta@lajonquera.cat o trucant al telèfon 972 555 71. Les dones menors de 18 anys hauran de presentar també un formulari de consentiment signat per les seves famílies o representants legals autoritzant-les a formar part de l’activitat de defensa personal. El termini per inscriure’s finalitza el pròxim divendres 15 d’octubre.

El primer open anual de defensa personal per a dones s’emmarca dins dels actes que l’Ajuntament de La Jonquera organitza amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, que es commemorarà el pròxim dijous 25 de novembre.