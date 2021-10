El Dia de la Ciutat de Figueres se celebra el diumenge 17 d'octubre amb un canvi de format, plantejant un dia amb diverses activitats. A les 11.00h al Teatre Municipal El Jardí tindrà lloc un acte on es lliuraran els reconeixements de ciutat de l'any 2020, ja que a causa de la pandèmia Covid-19 no es va poder realitzar, i els d'aquest any 2021.

Els guardonats són els següents:

FULLA DE FIGUERA DE PLATA 2021

Anna Teixidor Colomer

FULLA DE FIGUERA DE PLATA 2021

Hotel i Restaurant Duran

TÍTOL DE FILL PREDILECTE

Jaume Guillamet Lloveras

TÍTOL DE FILLA PREDILECTA

Montserrat Mauné Roca

TÍTOL DE FILLA ADOPTIVA

Maria Pilar Tavera Benítez

TÍTOL DE FILLA ADOPTIVA

Antònia Solsona

MEDALLA AL MÈRIT ESPORTIU (CATEGORIA DE PLATA)

Club Tennis Taula Tramuntana

CIUTADANA D’HONOR

Emilia Pla Esparraguera

DIPLOMA DE RECONEIXEMENT CIUTADÀ

Treballadores dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Figueres i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

DIPLOMA DE RECONEIXEMENT CIUTADÀ

Carolina Anieto Lamiraud

DIPLOMA DE RECONEIXEMENT CIUTADÀ

Bibiana Buscató Comas

DIPLOMA DE RECONEIXEMENT CIUTADÀ

Ángeles Rojas González

MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT

Parròquia de Sant Pere

DIPLOMA DE RECONEIXEMENT CIUTADÀ

Blanca Garcia Cornago i Carles Lloveras Molinet

MEDALLA AL MÈRIT ESPORTIU (categoria de plata)

Consell Esportiu Alt Empordà

A la tarda

A les sis de la tarda al mateix Teatre Municipal El Jardí hi tindrà lloc un concert a càrrec de la Jove Orquestra de Figueres i la Orquestra Versàtile del Casino Menestral per a celebrar el dia de la Ciutat.

A partir del dimecres 13 es poden reservar les entrades a figueresaescena.koobin.com.