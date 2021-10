Helena Solana (Csatelló d'Empúries, 1972) és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i treballa al negoci familiar. Va entrar de regidora a l'Ajuntament castelloní l'any 2015.

La regidora repassa, en aquesta conversa, els moments actuals de la seva àrea de Promoció Econòmica i, també, les properes activitats que tenen previst de dur a terme en el consistori castelloní.

Quines expectatives li generen, aquest any, l’EmpuriaTApes?

Aquest és el cinquè any. Al principi, ho fèiem al mes de juny i, ja l’any passat, per temes de pandèmia, ho vam traslladar a l’octubre, perquè als mateixos restauradors els vam proposar, coincidint amb el cap de setmana de la Ruta de l’Art. Els restauradors han mostrat molt bona predisposició a participar-hi i hi ha més restaurants que l’any passat.

Veu possible superar les 12.000 tapes de l’anterior edició?

Sí, creiem que, aquest any, les condicions han millorat, la gent està vacunada, té ganes de sortir i creiem que, fins i tot, superarem aquell nivell de tapes servides. Aquest any hi haurà més afluència de gent.

Aquests darrers dies, l’oferta de Roses, ha animat a participar aquí?

La gent té ganes de sortir. Després que s’hagin alleugerit i flexibilitzat les mesures Covid, també permet fer taules de deu persones i és una bona notícia per sortir a fer tapes.

Iniciatives d’aquest tipus serveixen per allargar la temporada turística d’estiu?

De fet, ho muntàvem sempre abans de començar la temporada o després. Al mig de la temporada turística no té sentit, perquè els bars i restaurants treballen molt. Es mira de fer aquests actes de dinamització i promoció econòmica per allargar la temporada donant a conèixer l’oferta del sector de la restauració.

Hem entrat a la tardor. Com es plantegen, des de l’àrea de Promoció Econòmica, aquesta temporada?

Tenim moltes ganes d’anar fent coses i, a la tardor, el comerciant està més predisposat a fer activitats, perquè, al mig de la campanya turística, no pots dir a la gent de fer segons quines activitats. Ara, per exemple, al 17 d’octubre, l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Castelló d’Empúries i Empuriabrava farà una fira de tardor a la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava. Aquest serà un esdeveniment en què l’Ajuntament hi col·laborarem perquè això vagi endavant. Tenim la fira de Nadal de Castelló, que havia funcionat molt bé, i serà la primera vegada que engeguem una fira d’aquestes característiques per a Empuriabrava. Durarà de les deu del matí a les set de la tarda i hi haurà tot d’activitats per a la mainada, concerts i altres coses perquè la gent hi pugui anar a passar el dia i conèixer els negocis que hi vulguin participar. Per abans de la campanya de Nadal, volem fer una activitat de promoció per a implicar els associats i els clients. Igual que la campanya que vam fer del Mou Castelló i Empuriabrava, ara volem fer una activitat d’aquest tipus. A part d’aquestes campanyes de dinamització, també treballem amb temes de formació empresarial. Ho hem fet amb el Consell Comarcal, també, amb l’Empordà als aparadors, que serà del 21 d’octubre al 21 de novembre. És una campanya que té el segon any de durada i hi impliquem a comerciants i clients. Animem a la gent a participar-hi a través de sortejos i vals dels mateixos productors i establiments.

Tenen més iniciatives?

Proposem unes catorze càpsules formatives per millorar les petites i mitjanes empreses i els autònoms en diversos camps. Ho farem a través del Consell Comarcal, però aquí a Castelló tindrem algun curs de manera presencial de comptabilitat i d’altres tipus de formació. Aquests anys hem anat treballant a les xarxes socials. Des de l’àrea de Promoció, tant apostem per les campanyes de dinamització econòmica com de promoció comercial i industrial.

Per quin moment passa el sector nàutic d’Empuriabrava?

El sector nàutic, a la marina d’Empuriabrava, és un dels que té més pes específic, és el més destacat que tenim. Ens diuen que, per sort, no han notat la crisi. Fins i tot, apunten que han venut més que abans de la pandèmia. Si s’hagués fet la fira d’embarcacions d’ocasió, no tenien barques per vendre, perquè ho han venut tot. És un sector, per tant, que no ha patit les conseqüències de la pandèmia i funciona bé. Suposo que el fet que la gent no pogués sortir ni viatjar ha provocat que aprofités per adquirir embarcació. Al mercat de segona mà, diuen que no hi ha barques, ara.

Com porten els mercats del municipi?

Aviat farem una campanya de sensibilització per al plàstic. La gent estava acostumada a anar a comprar amb cabàs o amb la seva pròpia bossa i volem conscienciar perquè es torni cap a aquesta manera de fer i reutilitzi les bosses per anar a comprar.