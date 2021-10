Sovint sorgeixen dubtes a l'hora de classificar els residus per a un correcte reciclatge, i els penjadors de roba d'un sol ús en són un exemple. On els hauríem de llançar? A Roses, han resolt aquest interrogant habilitant contenidors específics per dipositar-hi els penjadors de roba d'un sol ús. L'Ajuntament n'ha col·locat dos al mercat de la roba dels diumenges. La mesura s'ha pres després de detectar la gran quantitat d’aquest material que s’origina cada diumenge. Els responsables municipals han acordat solucionar «la problemàtica d'aquest residu» perquè es tracta d’un material no apte per ser dipositat al contenidor groc de recollida d'envasos. Aquesta actuació compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.