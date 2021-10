Un centenar de persones han participat aquest diumenge en una jornada esportiva i solidària per recaptar fons per "recuperar el Cap de Creus". Una quarantena de persones han optat per nadar, mentre que la resta han fet una caminada d'unes dues hores per la zona cremada del parc natural.

Un dels qui hi ha participat és l'Andre Marcel. És francès però viu des de fa anys a Llançà i explica que per a ell va ser "molt dur" veure com les flames cremaven una zona per la que hi passejava cada dia.

La iniciativa l'ha promogut l'entitat Tintoreres, un club de natació d'El Port de la Selva, amb el suport de les institucions. En Job Falcó n'és membre i diu que la van tirar endavant el mateix dia de l'incendi. "Havíem de fer alguna cosa", remarca.