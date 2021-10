Després de l’acte de col·locació de la llamborda a Figueres, la consellera Ciuró ha inaugurat l’exposició itinerant fotogràfica “La Capsa Vermella” d’Antoni Campañà (1906-1989), formada per unes 70 fotografies bèl·liques inèdites, que va fer durant la Guerra Civil espanyola.

En paraules de la consellera, “fotografies com aquestes d’Antoni Campañà ens ajuden no només a no oblidar sinó també a reflexionar i a construir espais de memòria col·lectiva que ens permetin fer front i combatre els discursos d’odi i intolerància”.

A continuació, la consellera Ciuró s’ha desplaçat fins a La Jonquera. En primer lloc, ha visitat l’Ajuntament on ha estat rebuda per l’alcadessa, Sònia Martínez, i ha signat el llibre d’honor de la institució. I seguidament, ha fet un recorregut per les instal•lacions del Museu Memorial de l’Exili (MuME), acompanyada pel director del centre, Enric Pujol, i el director general de Memòria Democràtica, Toni Font.