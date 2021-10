El sindicat Unió de Pagesos (UP) entén que ni el POUM de Peralada, ni el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines permeten la construcció de l’aeròdrom privat. El sindicat, que va presentar al·legacions contra aquest projecte el 29 de setembre passat, recorda que el POUM de Peralada té qualificada la parcel·la on es vol instal·lar l’aeròdrom com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola, i el Pla Territorial Parcial qualifica la zona de protecció territorial.

És per això que convoca una mobilització diumenge 10 d'octubre a les 10.30 h a Peralada contra el projecte d'aeròdrom d'ús privat al municipi, el qual compta trepitjar sòl no urbanitzable de protecció agrícola i que posaria en risc la continuïtat d'explotacins ramaderes veïnes. A més, es construiria a menys d'un quilometre del nucli urbà de Peralada.

El projecte ha creat molt malestar entre els veïns de Peralada i, especialment, entre la pagesia afectada. En l’entorn més proper a la ubicació prevista hi ha sis explotacions ramaderes, dues de vaques de llet, una de boví de carn, una d’oví i dues porcí d’engreix, que es veurien afectades de manera important pel que fa al benestar dels animals, el nivell productiu i fins i tot reproductiu, i com a conseqüència afectaria la viabilitat econòmica d’aquestes.

Unió de Pagesos considera sorprenent que, en la valoració de la resta d’aeròdroms de l’entorn, el projecte esmenti el de la Cerdanya i el de Manresa i, en canvi, obviï els més propers, d’Ordis i Viladamat, situats a 17 km i a 25 km de distància, respectivament. El sindicat considera que tan aquests dos aeròdroms, com el d’Empuriabrava, a 11 km, podrien cobrir perfectament l’activitat que el promotor hi vol realitzar.

El promotor del projecte, a petició de la Direcció General de Polítiques Ambientals, va manifestar al maig que garantiria que de forma predominant l’activitat que s’hi faria seria l’agricultura de precisió. Per a Unió de Pagesos aquesta activitat no està argumentada, ni avui és necessari el vol d’aeronaus per fer aquest tipus d’agricultura, ja que hi ha la possibilitat d’accedir a les dades via satèl·lit. A més, l’empresa que s’indica que la faria no té res a veure amb l’exercici d’aquesta activitat. El sindicat entén que si l’argument tingués una base sòlida, l’activitat es podria dur a terme perfectament des de qualsevol dels tres aeròdroms propers (Empuriabrava, Ordis i Viladamat).

Per últim, Unió de Pagesos demana a l’Ajuntament de Peralada que insti l’Agència Catalana de l’Aigua a tornar a avaluar seriosament que la zona es troba al costat del riu Llobregat d'Empordà i en zona inundable, i que aquesta no doni per bona una declaració responsable de la propietat indicant que té coneixement d’aquest fet per emetre informe favorable.

Precisament, l’entitat ecologista Iaeden-Salvem l’Empordà i els veïns han presentat al·legacions i més de 1.700 signatures en contra d’aquest projecte.