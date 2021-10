Hi ha desenes d'associacions, amicals, entitats o agrupacions ciutadanes dedicades a fomentar i protegir la memòria històrica però el cert és que queda molta feina per fer. Concretament, en el cas dels deportats republicans a camps nazis o les víctimes del feixisme, encara hi ha milers de persones desaparegudes.

Seguint aquest objectiu, l’Associació Triangle Blau de Figueres, amb el suport de familiars de persones deportades o vinculades i defensores de la memòria democràtica, ha decidit convocar una trobada amb amicals i associacions memorialistes d'Espanya. Aquesta primera reunió, que tindrà lloc el dimarts 19 d'octubre a les sis de la tarda en format telemàtic, també serà per proposar la creació d'una plataforma conjunta a nivell estatal de treball i coordinació.

La coordinadora d'associacions que es planteja seria un espai de relació, col·laboració, coordinació i treball d’aquelles amicals, associacions i persones individuals dedicades a la conservació i protecció de la memòria, de la deportació republicana als camps nazis, l’exili i la prevenció del feixisme.

Lluís Fontané, portaveu de l'Associació Triangle Blau, explica que la intenció és "poder compartir informacions i dades" ja que, tot i que cada entitat treballa una matèria "ens voldríem concentrar en l'exili i la deportació, perquè hi ha gent que encara està buscant desapareguts, i es tracta d'això, i fer tots els homenatges que calguin". Fontané remarca que en aquest projecte està implicat l'expresident de l'Amical de Mauthausen, Enric Garriga.

Els convocants consideren molt important unificar esforços i feines, sumar i coordinar iniciatives, evitar malentesos i disputes estèrils i treballar conjuntament per aquesta memòria de la deportació i l’exili.

Últimament s’han constituït moltes amicals i associacions, cadascuna amb les seves peculiaritats i objectius concrets, destaquen que això "sens dubte és una gran riquesa" però ressalten que hi ha moltes coses que les uneixen i que juntes, podran aconseguir millor eficàcia en la defensa i divulgació de la memòria i dels valors republicans, especialment entre els joves. Cosa especialment important davant del creixement de l’extrema dreta al nostre país.