L’associació d’electors Alternativa per Llançà (APL) va presentar en el darrer ple de l’Ajuntament de Llançà, una moció per demanar una rebaixa d'impostos a les persones més vulnerables, una proposta que l’actual govern (Junts per Llançà i PSC-CP) tenia en l'acord de governabilitat que van signar ambdues formacions el 2019.

Segons APL que el govern votés en contra d'aquest punt va ser "una sorpresa" ja que era una de les promeses de la coalició "el punt en qüestió, un dels més rellevants per la seva naturalesa social era rebaixar els impostos a les persones de més de 65 anys, famílies monoparentals i vídues i vidus, segons la renda".

El regidor d’Hisenda, Francesc Guisset (PSC-CP), justifica el vot en contra argumentant que aquesta rebaixa "no es contempla en la llei actual d'Hisendes locals i que, per tant, no es pot aplicar la rebaixa promesa".

Des d’APL no entenen "perquè l’actual govern va prometre una cosa que sabia que no es podria aplicar, jugant així amb un tema tan sensible com els ajuts als col·lectius més vulnerables". Tenen clar que, si hi hagués voluntat, "podrien aplicar l’equivalent a aquest descompte a través de subvencions d'ajuda social". Així i tot, APL confia que es tingui en compte pels propers pressupostos municipals.