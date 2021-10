El darrer ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar inicialment tres projectes d’obres, que properament s’exposaran oficialment al públic, abans de ser aprovats definitivament per poder passar a la fase de contractació de les obres. Entre els projectes, hi ha el constructiu de reurbanització i pavimentació dels carrers Ciutat i Rosselló.

Aquesta és la inversió més gran que hi ha prevista en els pressupostos d’aquest any al municipi palauenc. L’actuació en aquests dos vials preveu, entre altres coses, pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d’obrir el carrer Rosselló, per fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans. En tots dos casos, l’actuació contempla l’adequació dels serveis i la recol·lecció d’aigües plujanes.

El projecte disposa d’un pressupost de 417.947 euros (amb IVA inclòs), dels quals, la Generalitat n’aportarà 250.000 mitjançant una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024. L’alcaldessa, Isabel Maria Cortada, explica que preveu rebre una aportació de prop de 100.000 euros de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i que els 67.800 euros restants els aportarà el mateix Ajuntament.