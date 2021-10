Pere Gotanegra, en nom del grup municipal de Lliures Roses, a l’oposició, ha aconseguit el consens del ple perquè els serveis tècnics municipals realitzin un estudi per a la implantació de passos de vianants tridimensionals, una mesura, segons es fa constar en la moció, que té per objectiu garantir la seguretat del vianant a la via pública i reduir el nombre d’atropellaments.

Prèviament a aquesta acció, en la moció aprovada Lliures també demana que es faci un estudi que permeti determinar quins són els passos de vianants més perillosos o problemàtics que hi ha als carrers de Roses.

«A Roses, hem identificat, tant per iniciativa pròpia, com a través de nombroses queixes veïnals, un bon nombre de passos de vianants, que no compten amb la visibilitat seguretat necessària. Hi ha passos que bé per falta de manteniment, bé per obstacles als costats el pas de vianants, o bé per l’estacionament de vehicles als voltants d’aquests, limiten o impedeixen la visibilitat del conductor i del propi vianant», exposa Pere Gotanegra, i hi afegeix: «En altres casos, el problema és d’il·luminació, a causa que algun dels carrers on es localitzen no compta amb una il·luminació suficient, o simplement perquè les lluminàries es troben allunyades del pas de vianants, provocant que a determinades hores del dia la visibilitat es redueixi de forma significativa».

Segons el portaveu de Lliures, el pas de vianants tridimensional «és una tècnica que incrementa la seguretat gràcies al seu efecte visual tridimensional, el qual crea un estímul en els conductors i per tant provoca una reducció de la velocitat instintiva».