La secció de jardineria de l'Ajuntament de Roses treballa aquests dies en la renovació dels rosers de la mitjana de la carretera C-260, a l’entrada al municipi. Amb aquesta actuació es vol millorar aquest entorn, recuperant la imatge de fa uns anys i donant protagonisme a la flor homònima a la vila.

Les tasques consisteixen en la substitució de rosers vells per nous al llarg de prop d’1 km de recorregut, concretament el què transcorre entre la rotonda on s’ubica el cartell Hola Roses que dona la benvinguda a la població, i la rotonda que enllaça amb la carretera Gi-610 en direcció a Vilajuïga. A més dels rosers, es planten també altres espècies de flors per reforçar tot l’enjardinament de la zona.