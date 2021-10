L’Àrea de Serveis Comunitaris de l’Ajuntament de Figueres ha encarregat un estudi sobre la conflictivitat a la ciutat, en relació amb l’espai públic, els equipaments i els entorns veïnals. El 7 d’octubre es farà una sessió de participació, oberta a tota la ciutadania per abordar aquesta problemàtica. La trobada tindrà lloc a partir de les set de la tarda i fins a les nou del vespre, a l’escola Maria Àngels Anglada del carrer Nou. Posteriorment, el dia 15, es farà una nova sessió per abordar la mateixa problemàtica des d’un punt de vista tècnic. Un dels objectius del pla apunta cap a la creació d’un Servei de Mediació a la ciutat de Figueres, que resolgui els conflictes detectats a la ciutat i millori la convivència.

«L’estudi de la conflictivitat a la ciutat de Figueres té com a objectiu conèixer, analitzar la mena de conflicte que hi ha a la ciutat per identificar-ne les causes. Es tracta d’elaborar un document de diagnosi i de propostes que permetin repensar les estratègies encaminades a la gestió dels conflictes. Sobretot l’encàrrec està relacionat amb el fet de poder valorar la conveniència de crear un servei de mediació» ha explicat el tècnic de Serveis Comunitaris Cesc Sais. Des d’aquesta àrea, «un dels objectius que tenim és crear aquest servei de mediació a la ciutat de Figueres que pugui atendre tota la problemàtica. Però abans de tirar-lo endavant necessitem fer una fotografia de la conflictivitat a la ciutat per determinar quina mediació és la més adequada».

La intenció és que el mes que ve l’estudi pugui estar acabat i després a partir dels resultats obtinguts, puguem planificar el servei de mediació que es posaria en marxa l’any que ve. «Aquest servei estaria format per un equip de mediació que pogués cobrir per cobrir les necessitats que detectem en les quals es podrien incloure conflictes relacionats amb l’àmbit públic, comunitari, veïnal o de tipus intercultural». Les tres categories de conflictes en què s’està treballant són: la conflictivitat social visible, que podria estar relacionada amb l’incompliment de la normativa o les actituds incíviques; la invisible, que fa referència per exemple amb l’estigmatització de diferents col·lectius, i l’enquistada, que pot anar des de furts o consum de substàncies al carrer.

L’estudi s’ha encarregat a Vincle. Associació per la recerca i l’acció social amb experiència en el camp de la inclusió social i el desenvolupament comunitari. «La metodologia que estan seguint és en primer lloc fer una anàlisi de fonts secundàries com ara informes, plans, memòries, estudis que ja existeixen; en segon lloc, l’observació participant en zones del municipi que ja s’han pogut identificar que hi puguin haver tensions i finalment estan realitzant entrevistes a sectors diversos: des de personal tècnic, associacions, polítics, ciutadans, comerciants, entre d’altres. El següent pas és la convocatòria del taller de participació obert a la ciutadania i una última sessió tècnica, per validar la informació extreta durant la diagnosi i recollir propostes d’actuació».

Al barri de Sant Joan de Figueres ja existeix el servei de mediació amb la comunitat gitana, «ara cal mirar la necessitat que hi ha de tenir un servei de mediació més enllà del barri oest».

396 sancions per incivisme en 9 mesos

L’Ajuntament ha posat 396 sancions per incivisme en nou mesos. La majoria, 57,58% són per actituds incíviques com pintades a les parets, abocaments de mobles, no respectar el descans veïnal o malmetre el mobiliari urbà, entre altres. Unes 150 sancions administratives estan relacionades amb la llei de seguretat 4/2015, com el consum o possessió de substàncies estupefaents i resistència a l’autoritat.

Hi ha 10 sancions vinculades a incompliments de la normativa en activitats econòmiques i la resta són multes relacionades amb animals de companyia.

Pel vicealcalde i regidor de seguretat Pere Caselles «el nombre de sancions posades fins al 15 de setembre demostra que acabar amb l’incivisme és una de les prioritats d’aquest govern i continuarem estant a sobre d’aquestes actuacions que perjudiquen la convivència a la ciutat». Des de fa anys el municipi lluita per frenar l’incivisme.

El mes de març ja va engegar una campanya amb el lema «Figueres. Fem-la millor». L’objectiu és millorar les conductes a la ciutat per tal de fer de Figueres una ciutat millor, amb corresponsabilitat entre administració i ciutadania.

També la Guàrdia Urbana ha denunciat 113 infraccions relacionades amb patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal des d’inici d’any

De les 113 sancions, 91 ho han sigut per circular per la vorera i 10 per circular 2 passatgers.

Els vehicles de mobilitat personal no poden circular ni per les voreres ni per les travesseres i que només admeten un sol conductor.

Mobilitat complexa

El regidor de mobilitat, Xavier Amiel destaca que en una ciutat com Figueres «la mobilitat és complexa i per tant és imprescindible el respecte dels espais de mobilitat. Cal que estiguem a sobre del compliment de l’ordenança de mobilitat».