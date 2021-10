Aquest mes d’octubre s’ha posat en marxa una nova edició dels tallers de memòria i de gimnàstica per a gent gran a diferents municipis de la comarca, després de l’aturada de l’activitat presencial el 2020 a causa de la pandèmia. Aquests tallers, dirigits i impartits per professionals de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal tenen com a finalitat promoure un envelliment actiu de la població de la comarca. En l’última edició de l’any 2019, 1.055 persones van participar en 102 tallers, organitzats en 44 municipis de l’Alt Empordà.

Els tallers s’adrecen a les persones majors de 65 anys i es fan en els municipis que han sol·licitat aquesta activitat a través del seu ajuntament. La finalitat d’aquestes activitats és treballar de forma íntegra l’estimulació de les capacitats físiques i mentals de les persones grans. El taller de Memòria facilita un entrenament de les capacitats que intervenen en la memòria i altres facultats mentals associades. Aquesta activitat consta de dotze sessions d’una hora setmanal.

El taller de Gimnàstica té com a finalitat mantenir la forma física i promoure un envelliment saludable. Les activitats programades permeten mantenir i millorar les capacitats físiques, treballar la mobilitat, la força, la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la respiració. El taller també facilita tècniques de relaxació i bons hàbits per prevenir lesions. El taller es duu a terme en deu sessions d’una hora setmanal.

Aquesta tardor es faran 39 tallers de memòria a: Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Biure, Cabanes, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Colera, Darnius, L’Escala, Espolla, El Far d’Empordà, Fortià, La Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Palau Saverdera, Peralada, Pontós, El Port de la Selva, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Terrades, Vilafant, Vilamacolum, Vilamalla, Vilanova de la Muga i Vila-sacra i també s’han programat 15 Tallers de Gimnàstica en els municipis següents: Cadaqués, Cantallops, Capmany, Darnius, El Far d’Empordà, Espolla, Fortià, Llançà, Navata, Pau, Sant Pere Pescador, Vilafant i Vilamacolum.

Per participar en algun d’aquests tallers, es poden consultar municipis i horaris al web del Consell Comarcal o posar-se en contacte amb l’ajuntament. Per aquells que no puguin assistir als tallers, però vulguin comptar amb els materials, tant en versió online com en paper, poden contactar amb l’ajuntament o amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (659 68 30 70 / serveisadomicili@altemporda.cat).