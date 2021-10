La vaga de maquinistes convocada pel Sindicat de Maquinistes torna a causar problemes en la circulació de trens de Renfe. Davant l’amenaça de 700 acomiadaments per culpa de la pandèmia de la Covid-19, SEMAF va anunciar el passat dijous 30 de setembre una vaga intermitent de 8 dies. Davant l’incompliment dels serveis mínims en les dues primeres jornades, Renfe ha enviat convocatòries de serveis mínims per tres vies diferents, malgrat això hi ha maquinistes que no s’han presentat al seu lloc de treball.

A l’estació de tren de Sils s’han produït alteracions en els serveis mínims de Rodalies a causa d’una incidència. A l’alçada de l’estació Maçanet-Massanes ha caigut un arbre a les vies produint un xoc frontal amb el tren R11 amb destinació Cervera al voltant de les 7.30 del matí. Renfe no ha fet cap comunicat oficial de la incidència, però ha respost a un usuari de Twitter que preguntava per l’absència de notícies. La treballadora de Renfe que es troba a l’estació explica als usuaris l’absència de trens i critica l’empresa: “la Renfe des que pensa fins que actua, passen tres dies”.

Bon dia, derivat de la caiguda d'un arbre a la zona de vies el teu tren realitzarà maniobres de retrocés. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 4 de octubre de 2021

Maria Castillo, una usuària de Renfe que fa cada dia el trajecte Sils – Figueres, des de les 7 del matí espera que passi un tren per acudir al seu lloc de treball. “Doncs mira, esperar que vingui algun i sino doncs marxar a casa".

Marina Pomar, estudiant de la UB que va cada dia a Barcelona amb Rodalies, explica que com a representant d’estudiants està intentant gestionar una possible solució pels alumnes que no poden acudir a la universitat per culpa de les vagues, a través de la retransmissió en directe de les classes. Explica que a ella li perjudica que s’incompleixin els serveis mínims, però entén que s’estan jugant el seu lloc de feina i que la intenció d’una vaga és que repercuteixi en la gent que utilitza el servei.

#INFO En aquests moments s'estan produint alteracions en la prestació del servei de Rodalies per absències d'alguns maquinistes. Rodalies està informant a través de tots els seus canals disponibles d'informació. Lamentem les molèsties que s'estan ocasionant, que esperem corregir. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 4 de octubre de 2021

Carme Rocabruna, una altra usuària de Renfe, fa dues hores que espera que passi un tren per anar a treballar, ja que no té altra manera d’anar-hi, “i no posen ni autobusos”. Explica: “De molt mal humor la veritat, perquè no hi ha dret”.